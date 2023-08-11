Арбитраж запретил продавать дом бывшего депутата заксобрания

Арбитражный суд в рамках иска о банкротстве экс-депутата заксобрания и бывшего директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина принял обеспечительные меры — запретил проводить торги по продаже загородного дома и участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С ходатайством выступил истец Сергей Федорец, который пытается обанкротить господина Заворохина. По данным «РБК-Пермь», истец приходится экс-депутату шурином.

Согласно данным сайта торгов, торги проводит уполномоченная организация — ООО «Регион». На продажу со стартовой стоимостью в 1,4 млн руб. выставлен лот, в который входит дом с мансардой в деревне Замалая Оханского округа площадью 68 кв. м и участок под ним площадью 3,2 тыс. кв. м. Указанное имущество является арестованным. Торги намечены на 14 августа.

Суд согласился с ходатайством господина Федорца и наложил обеспечительные меры — в виде запрета на проведение торгов до принятия решения о банкротстве Егора Заворохина.

В 2019 году Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств ЗиДа. Суд установил, что подконтрольное господину Заворохину ООО «Энергоресурс» продавало заводу теплоэнергию по завышенным ценам. Ущерб от совершения преступления составил около 140 млн руб. Егор Заворохин был приговорен к 6,5 года лишения свободы и сейчас отбывает наказание. Свою вину он категорически отрицает. Иск о признании господина Заворохина банкротом поступил в суд весной 2023 года.