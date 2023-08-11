Первый после генплана

В Челябинске состоялись слушания по проекту новых правил землепользования и застройки. В частности, документ предусматривает разделение городских территорий на зоны развития, стабилизации и сжатия, требования к застройке которых будут зависеть от их исторических и социокультурных характеристик. Представители строительной отрасли одобрили принятие новых правил, отметив, что они позволят улучшить качество застройки и сделать этот процесс прозрачнее. Часть местных жителей, напротив, выступили против принятия документа, указав, что они позволят возводить жилые дома в граничащих с городским бором территориях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Челябинска внесли по проекту правил землепользования более тысячи обращений

Фото: Михаил Бычков Жители Челябинска внесли по проекту правил землепользования более тысячи обращений

Фото: Михаил Бычков

В Челябинске прошли публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) города. Они были признаны состоявшимися, проект ПЗиЗ направили на рассмотрение градостроительной комиссии.

Проект новых правил землепользования и застройки разрабатывался с учетом стратегии социально-экономического развития и нового генплана Челябинска, которые опираются на принципы эффективного использования территорий, разнообразия городской среды, компактности и «человеческого» масштаба застройки. В обсуждаемых ПЗиЗ исправлены имевшиеся в предыдущей версии документа неточности и устаревшие термины. Новые правила, в частности, предусматривают разделение территории города на зоны развития, стабилизации и сжатия, к застройке которых будут предъявляться разные требования с учетом социокультурных, исторических, градостроительных контекстов.

Зоной развития будет считаться центр города и центральные части отдельных районов, где есть все необходимые для жизни объекты. Для застройки этих территорий будут использоваться пустыри. Зоной стабилизации станут считаться отдаленные районы. Правила обяжут застройщиков создавать там социальные объекты — школы, детские сады, скверы и т.п. Зоной сжатия будут считаться места, где ничего нельзя возводить. Это аэропорт, кладбища и особо охраняемые природные территории (ООПТ). При этом такие зоны подразделяются на подзоны. В частности, на зону набережной и зону рекреации.

Кроме того, правила ограничивают этажность застройки внутри исторического центра Челябинска шестью этажами против разрешенных сегодня девяти этажей. В документе предлагается заменить термин «коэффициент плотности территории» на «коэффициент строительного использования», который будет обозначать отношение общей площади надземных этажей всех зданий к площади участка под ними. При этом правилами во всех территориальных зонах увеличивается минимальный процент озеленения земельных участков.

«В новых правилах повышенное внимание было уделено жилью, в том числе появилась ссылка на обязательное соответствие требованиям по обеспеченности и доступности объектов образования, социальной и транспортной инфраструктур»,— дополняют в администрации города.

В ходе слушаний исполняющая обязанности главного архитектора Челябинска Ольга Никитина отметила, что правила землепользования — один из документов, направленных на обеспечение комфортного строительства, реконструкции и размещения объектов внутри города. «Правила землепользования определяют основные правила и виды использования земельных участков. Это следующий по масштабу документ после генплана и стратегии развития города. По проекту правил землепользования горожане внесли более 1 тыс. обращений»,— отметила Ольга Никитина.

По мнению директора строительной компании «Голос. Девелопмент» Сергея Пахомова, новые правила землепользования позволят улучшить качество новых строительных объектов.

«Мы как застройщик нацелены на то, чтобы правила работы были максимально понятны как для нас, так и для местных жителей. И новые правила землепользования могут обеспечить эту прозрачность. Радикальное нововведение новых ПЗиЗ — появление большого количества подзон. И эти подзоны не позволят дискретно осваивать территорию. В частности, новые правила землепользования позволят улучшить качество озеленения и качество новых объектов»,— считает Сергей Пахомов.

В то же время часть жителей подвергли проект новых правил землепользования критике, посчитав, что они дадут возможность застраивать озелененные территории, граничащие с городским бором. Так, депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина попросила комиссию по проведению публичных слушаний разъяснить, по какой причине ряд социально значимых объектов оказался в зоне многоэтажной застройки.

«У меня вопрос к зонированию участков вокруг городского бора и рядом с ним. Получается, вы включаете леса в зоны развития? Мне непонятно, на каком основании зона многоэтажной застройки легла на тот квартал, в котором сейчас находятся оздоровительные, лечебные и спортивные объекты?» — спросила Елена Вахтина. В ответ заместитель главы Челябинска Надежда Рыльская отметила, что не все озелененные территории предусматривают особый вид использования и не могут подлежать застройке.

Публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки Челябинска должны были состояться 27 июля, однако их перенесли в связи с поступлением большого числа запросов от местных жителей. В управлении архитектуры сообщали, что в комиссию по подготовке проекта за один день поступило 800 обращений, связанных с вопросами территорий городского бора, садоводческих товариществ, индивидуальной жилой застройки, реновации и комплексного развития территорий. В связи с этим администрации города понадобилось дополнительное время на работу с запросами и ознакомление будущих участников слушаний с экспозицией по особо острым вопросам.

Проект новых правил землепользования и застройки ранее вызвал негативный отклик у многих челябинцев. Часть горожан опубликовала видеообращение, в котором заявила, что новые ПЗиЗ позволят местной администрации передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты. Они пояснили, что в результате могут быть уничтожены памятник природы — городской бор, интернат для детей с ДЦП и школа олимпийского резерва. Заявители считают, что мэрия Челябинска действует в интересах застройщиков и не дает жителям возможности участвовать в общественной жизни города. По обращению противников принятия новых правил землепользования и застройки председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклада от руководителя регионального управления СК Петра Решетникова. В федеральном ведомстве уточняли, что в связи с жалобой на действия чиновников управление СК по Челябинской области возбуждало уголовное дело о превышении должностных полномочий, однако это постановление отменила прокурор Калининского района Челябинска. Решение прокурора обжалуется.

Администрация Челябинска в ответ на критику новых ПЗиЗ заявляла, что они были разработаны на основе генерального плана областного центра, утвержденного до 2041 года.

«Так, генпланом территория на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе, где расположены школа-интернат, стадион “Инга”, областной центр диагностики и консультирования, отнесена к зоне специализированной общественной застройки. Новыми правилами предлагается отнести ее к смешанной территориальной зоне, что соответствует генплану и не противоречит фактическому использованию земельных участков на данной территории»,— разъясняли в мэрии. В администрации добавляли, что проект ПЗиЗ не устанавливает и не меняет границы городского бора. «Установление режима ООПТ “Челябинский городской бор”, а также его охранной зоны не относится к полномочиям органов местного самоуправления. Данными полномочиями обладают региональные органы власти»,— уточняли в мэрии. По словам властей, ПЗиЗ создают условия для развития территорий, определяют правовой режим земельных участков и не обязывают застраивать отдельные территории.

Михаил Бычков