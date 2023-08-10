Немецкая Bionorica ищет покупателя на незапущенный завод под Воронежем

Немецкая фармкомпания Bionorica начала поиск покупателей на свой завод по производству лекарственных препаратов в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к фирме, рассматривавшей приобретение этого предприятия, а также на представителя российского офиса Bionorica. Собеседники издания пояснили, что решение о продаже «связано с санкционными ограничениями, которые ввел Европейский союз в отношении России». В результате этих решений ввоз в Россию зарубежного сырья и специального оборудования, которые необходимы для выпуска лекарств, стал невозможен.

«В настоящее время компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию свое предприятие из-за санкций со стороны стран Евросоюза»,— цитирует издание представителя Bionorica. По этой причине немецкий производитель ищет «подходящего партнера, способного гарантировать его запуск». Также собеседник «Ведомостей» сообщил, что фармкомпания не планирует уходить с российского рынка.

Проект Bionorica под Воронежем был анонсирован в 2013 году, но с тех пор несколько раз менял параметры. В итоге строительство началось лишь в 2017 года. Проект за это время подорожал с 600 млн до 2,5 млрд руб., а уже после выхода на полную мощность в 2021 году предполагалось, что вложения могут вырасти до 4 млрд руб. Стройплощадка воронежского завода Bionorica заняла участок в 12,2 га. Ожидалось, что первая очередь через четыре года будет выпускать 15 млн блистеров и 1,7 млн флаконов лекарственных форм в год. В номенклатуре продукции были заявлены средства растительного происхождения для лечения заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей, печени, ревматизма, расстройств сна, для женского здоровья и иммунной системы.

Подробнее о проекте читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Bionorica начала реакцию».

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