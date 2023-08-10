В результате обстрела брянского села Чаусы два человека погибли, два ранены

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле приграничного Погарского района, в результате которого погибли двое местных жителей, а еще двое получили ранения.

Под огонь вооруженных сил Украины, по словам главы региона, попало село Чаусы. Раненых — мужчину и женщину — доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи. В результате обстрела повреждено имущество сельхозпредприятия. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Изначально Александр Богомаз сообщал об одном погибшем мужчине. Позже господин Богомаз написал, что от полученных ранений погиб еще один мужчина. Число пострадавших не изменилось.

Ранее сегодня, 10 августа, под обстрел попал другой район Брянской области — Севский. В местном селе Хинель частичные повреждения получили жилой дом и торговый объект.

Брянская область, как и другие приграничные территории России, регулярно подвергается атакам со стороны Украины, из-за которых страдают местные жители и здания. В регионе установлен повышенный уровень террористической опасности и введен режим среднего уровня реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж