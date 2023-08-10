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Коммерсантъ FM
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СБУ: четырех соратников Медведчука осудили по делу о подготовке госпереворота

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что четыре соратника оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука приговорены к тюремным срокам по уголовному делу о подготовке государственного переворота.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, один из осужденных является гражданином России. По версии СБУ, он и еще трое соратников Виктора Медведчука намеревались провести в Киеве и других украинских городах «национальное собрание», чтобы отстранить от власти действующее военно-политическое руководство Украины. Осуществить этот план планировалось вскоре после ввода войск РФ на Украину. Однако, как поясняют в украинской спецслужбе, СБУ удалось «пресечь незаконную деятельность» соратников господина Медведчука.

По итогам судебного процесса все фигуранты дела были признаны виновными, им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет (проходивший по этому делу россиянин получил максимальное наказание). Фамилии осужденных в СБУ не разглашают.

Сам Виктор Медведчук сейчас находится в РФ. В сентябре 2022 года Россия договорилась с украинскими властями о его обмене: политика и 55 пленных военнослужащих передали РФ в обмен на 215 украинских военнопленных). На Украине Виктор Медведчук был арестован, ему грозило до 15 лет лишения свободы по делу о государственной измене. Партия «Оппозиционная платформа—За жизнь», которой ранее руководил господин Медведчук, на Украине запрещена, представлявшие ее в Верховной раде депутаты были лишены мандатов.

Александр Кислов

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