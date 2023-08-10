Город Ростов в Ярославской области хотят переименовать

В Ростове Ярославской области 10 августа начался сбор подписей за смену названия города. Его планируется переименовать в Ростов Великий, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава городской администрации Сергей Тихомиров.

«Важно отразить в официальном названии города его многовековую славу, уникальное культурное, духовное и интеллектуальное наследие. Для чистоты и открытости процесса переименования нам необходимо объединить усилия и пройти процедуру, предписанную законодательством РФ»,— сообщил господин Тихомиров.

Сбор подписей за смену названия проводят в магазинах, торговых центрах, на рынке, в театре и на стадионе. Параллельно проходит опрос жителей по переименованию города, принять участие в котором могут горожане в возрасте от 14 лет. По словам мэра города, название Ростов Великий используется в обиходе жителями и туристами.

«В сознании многих поколений жителей нашего древнего города, да и всей России, наш город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди недоумевают, когда узнают о том, что официальное его название — просто Ростов»,— написал Сергей Тихомиров.

Как сообщил «Ъ» заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов, опрос не предусмотрен законодательством, но власти хотят заручиться поддержкой жителей.

«Никакого давления со стороны властей точно нет. Я абсолютно точно знаю ряд людей, которые уже поставили подпись "против", и это нормально. Нам объективно важно сделать прозрачный процесс изучения мнения жителей, именно жителей города»,— сказал Антон Капралов.

Инициатором переименования выступает общественная палата Ростовского района. По словам Антона Капралова, в случае одобрения идеи жителями она обратится в Ярославскую областную думу, которая выйдет с законопроектом о переименовании в Госдуму РФ.

Ростов впервые упоминается в летописях в 862 году, он является одним из древнейших городов России. Это не первая попытка переименования города, который часто путают с Ростовом-на-Дону. Предыдущие обсуждения не закончились реальными законотворческими инициативами.

Антон Голицын, Ярославль