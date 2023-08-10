«Союзмультфильм» подал 18 исков к предпринимателям Краснодарского края

Как стало известно «Ъ-Кубань», в августе киностудия «Союзмультфильм» подала в кубанский арбитраж 18 исков о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Часть заявлений уже принята к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Ответчиками выступают индивидуальные предприниматели из разных городов Кубани. Общая сумма предъявленных требований составляет 360 тыс. руб.

В прошлом году киностудия «Союзмультфильм» подала в российские суды более 5 тыс. исков о защите авторских прав, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В киностудии отметили, что провели масштабный мониторинг «по выявлению фактов незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России». По его итогам обнаружено более 6 тыс. различных нарушений.

Наиболее известные персонажи «Союзмультфильма», на которые компания зарегистрировала права:

Винни Пух;

Чебурашка;

Крокодил Гена;

Карлсон;

Кот Матроскин;

Волк и заяц («Ну, погоди!»).

Киностудия «Союзмультфильм» была создана в 1936 году. В производстве киностудии около 1,5 тыс. анимационных фильмов. Самые известные советские мультфильмы — две серии «Малыша и Карлсона» (1968–1970), 18 серий «Ну, погоди!» (1969–1993), четыре серии «Крокодила Гены» (1969–1983), три серии «Винни-Пуха» (1969–1972), 10 серий «38 попугаев» (1975–1983) и многие другие.

Наталья Решетняк

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