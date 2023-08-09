В строительство пятизвездочного отеля Miracleon в Анапе вложат 2 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство пятизвездочного отеля FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5* в Анапе составит 2 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу курорта Miracleon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным администрации Краснодарского края, объект построят в 2024 году. На территории нового отеля расположатся 10 вилл, три ресторана, четыре бара, площадки для йоги, бассейны и SPA-комплекс с зимним пляжем.

«Важно, что отели премиального качества, которые сегодня строит Мираклеон, способствуют наполнению бюджета, созданию рабочих мест, и самое главное, повышению конкурентоспособности курортов Краснодарского края»,— отметил глава Анапы Василий Швец.

Ранее в администрации курорта сообщили, что на Пионерском проспекте в 2024 году откроют пятизвездочный отель под брендом Hilton. Инвестиции в строительство объекта оценивают в 1,1 млрд руб.

Анастасия Донскова

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