Неплатежная дисциплина

ООО «Мечел-энерго» обжаловало решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании 252,6 млн руб. в пользу ПАО «Россети Урала». Это задолженность за передачу электроэнергии в январе–апреле 2023 года. По данным «Россетей», просроченная задолженность «Мечел-энерго» составляет почти 272 млн руб. Ответчик настаивает на том, что энергетики применяют неправильную методику определения объема услуг, завышая расчеты. Суд первой инстанции отметил, что доводы «Мечел-энерго» уже рассматривались в судах в рамках аналогичных дел и не нашли подтверждения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Просроченный долг «Мечел-энерго» за передачу электричества составил 271,8 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Просроченный долг «Мечел-энерго» за передачу электричества составил 271,8 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дочернее предприятие ПАО «Мечел» — ООО «Мечел-энерго» направило апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании 252,6 млн руб. задолженности перед ПАО «Россети Урал» (прежнее название — АО «МРСК Урала»). Материалы направлены в Восемнадцатый апелляционный суд. Информация об этом была опубликована в картотеке арбитражных дел.

Оспариваемое решение было принято в конце июля. Энергетическая компания в исковом заявлении просила суд взыскать с «Мечел-энерго» долг за услуги по передаче электроэнергии, оказанные с января по апрель 2023 года, 244 млн руб., неустойку 8,5 млн руб. за период с 21 февраля по 31 мая, а также пени за каждый день просрочки в размере 1/130 действующей на день фактической оплаты ставки рефинансирования, начиная с 1 июня. Договор об оказании услуг стороны заключили в 2007 году.

Согласно материалам дела, по расчету истца, общая стоимость поставленной предприятию электроэнергии с 1 января по 30 апреля этого года составила почти 495 млн руб. Между сторонами имеются разногласия по методике определения объемов переданной электроэнергии. Сетевая инфраструктура «Россетей Урал» расположена между ТЭЦ Челябинского металлургического комбината, находящейся в аренде у «Мечел-энерго», и самим предприятием. Электричество с ТЭЦ передается по сетям энергокомпании. «Ответчик вычитает из объема оказанных истцом услуг отрицательные величины выработки ТЭЦ ЧМК по всем точкам поставки. Согласно контррасчету ответчика, объем оказанных услуг подлежит уменьшению на объем электроэнергии, выработанной на ТЭЦ ЧМК»,— говорится в материалах дела. «Россети» рассчитывают объем услуг, суммируя сальдированные величины, зафиксированные всеми приборами учета, за исключением объемов транзитных потребителей.

Суд признал методику истца обоснованной и, как следствие, расчет корректным. Также суд указал, что доводы ответчика уже «получили критическую оценку» судов в рамках аналогичных дел начиная с 2017 года. «Оснований для иной оценки заявленных ответчиком доводов в настоящем деле не имеется»,— говорится в решении суда.

ООО «Мечел-энерго» на 100% принадлежит ПАО «Мечел» и объединяет энергетические активы группы. На оптовом рынке электроэнергии компания приобретает ресурс и мощность для нужд своего основного покупателя ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Также производит и продает тепловую энергию для населения и предприятий в зоне ответственности. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2022 году «Мечел-энерго» получил чистую прибыль 40,2 млн руб. против убытка 226,1 млн в 2021 году. Выручка выросла с 18,9 млрд до 22 млрд руб.

«Россети Урал» после удовлетворения исковых требований направили заявление об обращении решения к немедленному исполнению. Решение по нему пока не принято.

«Уклонение от оплаты услуг по передаче электроэнергии, выработанной на ТЭЦ ЧМК и переданной по сетям филиала “Россети Урал»” — “Челябэнерго”, является обычной практикой “Мечел-энерго” начиная со второго полугодия 2017 года. Судебные акты о взыскании задолженности, несмотря на сложившуюся судебную практику, в целях затягивания оплаты оспариваются вплоть до Верховного суда РФ. В целях ускорения получения средств и их направления на финансирование мероприятий по подготовке электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду компания вынуждена прибегнуть к механизму обращения судебных решений к немедленному исполнению»,— прокомментировали «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго». По данным компании, просроченная задолженность «Мечел-энерго» за услуги по передаче электроэнергии на сегодняшний день составляют 271,8 млн руб. за период с января по июнь этого года.

«Мечел-энерго» на запрос «Ъ-Южный Урал» на момент подготовки материала ответ не предоставили.

ПАО «Россети Урал» входит в ПАО «Российские сети». До 4 августа 2023 года официальным наименованием юридического лица было АО «МРСК Урала». Компания занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года выручка «Россетей Урал» составила 88,7 млрд. руб., чистая прибыль — 3,2 млрд. Выручка за первое полугодие в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета превысила 52,4 млрд руб., чистая прибыль — 9,8 млрд руб.,

В 2021 году суд взыскал с «Мечел-энерго» в пользу сетевой компании 1,6 млрд руб. долга, копившегося с сентября 2017-го по июнь 2020 года. Погашения этой задолженности «Россети Урал» добились с помощью службы судебных приставов. В 2021–2022 годах Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил еще 12 исков энергетиков к «дочке» «Мечела» на общую сумму более 800 млн руб. Правомерность решений подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Юлия Гарипова