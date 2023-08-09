На Гаккелевский улице возобновили снос торгового центра

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга возобновили работы по сносу торгового центра «Лидер» в Приморском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В работах принимает участие также подведомственный комитету Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ). Строение, расположенное на Гаккелевской улице, д. 34, было признано размещенным незаконно. Накануне, 8 августа, в силу вступило судебное решение об отказе в признании договора аренды земельного участка возобновленным, что и стало основанием для продолжения работ. В комитете отметили, что демонтаж сопровождается появлением шума и пыли, и поэтому работы постараются закончить как можно быстрее.

В пресс-службе напомнили, что ККИ и ЦПЭИГИ начали освобождать земельный участок под торговым центром в январе 2023 года. После начала работ бывший арендатор (ООО «Комфорт Авто») в очередной раз обратился в суд, потребовав продлить договор аренды. В марте этого года суд полностью отказал арендатору в требованиях, но в отношении участка были наложены обеспечительные меры в виде запрета на демонтажные работы. ЦПЭИГИ выполнил работы по устранению угрозы разрушения частично демонтированного объекта, после чего демонтаж приостановили.

ТЦ «Лидер» возвели в 2011 году, здание имеет площадь 4 тыс. кв. м. По данным СПАРК, собственником и генеральным директором ООО «Комфорт Авто» является Мамишов Тельман Баладжа Оглы. Выручка компании за 2021 год составила 57,4 млн рублей, чистая прибыль — 3,3 млн рублей.

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