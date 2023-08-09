В Петербурге у Мариинской больницы открыли памятник принцу Ольденбургскому

В Санкт-Петербурге у здания Мариинской больницы на Литейном проспекте открыли памятник принцу Петру Ольденбургскому, который около 40 лет руководил больницей для бедных, сообщили в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Ранее на этом месте уже стоял монумент в честь члена императорской фамилии, но его снесли в 1930 году. В комитете рассказали, что открытие памятника приурочено ко дню рождения принца, который родился 14 августа 1812 года.

В комитете уточнили, что место для монумента было выбрано не случайно. «Петр Георгиевич возглавлял руководство Мариинской больницей порядка 40 лет, это было его любимое детище, в которое он вкладывал силы, время и личные средства, модернизируя и совершенствуя работу стационара»,— рассказали в комитете по здравоохранению.

Первый памятник был установлен в 1889 году. Его создателем стал И.Н. Шредер. Монумент представляет принца в полный рост, в военном мундире с эполетами. В 1930 год памятник был уничтожен, а вместо него был поставлен символ медицины — чаша со змеей.

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