Цены на молочные продукты в Краснодаре за месяц снизились на 27%

На Кубани стоимость сгущенного молока и сливок за месяц снизилась на 26,9%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе системы маркировки товаров «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В июле в Краснодаре, несмотря на инфляцию, цены на большинство видов молочной продукции не только не росли, но и снизились»,— говорится в сообщении.

По итогам июля стоимость мороженого снизилась на 8,7%, до 624 руб. за 1 кг, на десерты и молокосодержащие продукты — на 8,5%. Сыры за месяц подешевели на 5,6%, до 640 руб. за 1 кг. Не изменилась стоимость растительных масел (спреда) и айрана.

Аналогичная ситуация сложилась в Адыгее. Снижение стоимости сгущенного молока и сливок достигло 58,6%, сыров — на 28,4%, творожных и плавленых сыров — на 13,9%. Стоимость творога за месяц снизилась на 7,4%, мороженого — на 6%, сметаны — на 4,1%. Без изменений остались цены на кефир, ряженку, кумыс и пастеризованное молоко.

Анастасия Донскова

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