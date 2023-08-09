Aurus Komendant получит удлиненную бронированную версию

Компания RIDA анонсировала новый проект — удлиненный бронированный кроссовер Aurus Komendant.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удлиненный бронированный Aurus Komendant от ателье RIDA

Фото: RIDA Удлиненный бронированный Aurus Komendant от ателье RIDA

Фото: RIDA

Российское ателье, которое с 1993 года выпускает в Нижнем Новгороде бронированные и удлиненные автомобили, готовит новую модель на базе отечественного кроссовера Aurus Komendant. Заявлено, что автомобиль окажется на полметра длиннее исходной модели — будут увеличены колесная база и задний свес.

Детальной информации об изменениях нет. Известно лишь, что машина получит переработанную за счет новых кузовных элементов заднюю часть. Для кроссовера заявлена бронезащита по стандарту VR7+/8, которая обеспечивает защиту водителя и пассажиров от обстрела из снайперской винтовки Драгунова пулями со стальным сердечником и от подрыва взрывного устройства под днищем автомобиля.

О доработках силовой установки и тюнинге интерьера не сообщается. Стандартный кроссовер имеет гибридную силовую установку с 598-сильным 4,4-литровым бензиновым V8 и интегрированным с 9-ступенчатую автоматическую коробку передач 38-сильным электромотором с литий-ионной батареей на 16 А•ч, установленной над задней осью.

Напомним, премьера серийного Aurus Komendant состоялась весной 2022 года. Модификация кроссовера от компании RIDA будет представлена в 2024 году.

Максим Вершинин

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