В Махачкале в квартире пятиэтажки произошел взрыв газа

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале. По предварительным данным МЧС, обошлось без пострадавших.

Как сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС, сообщение о ЧП на четвертом этаже дома №2 по улице Айвазовского поступило по системе 112 в 10:08 мск. Хлопок не вызвал горения, уточнили в ведомстве. «Разрушений нет. Повреждены внутренние перегородки в квартире»,— говорится в сообщении.

В 10:14 после прибытия пожарных расчетов была проведена эвакуация жильцов дома (150 человек, в том числе 35 детей).

«По внешним признакам имеются трещины на несущих стенах дома,— уточнили информацию в республиканском МВД.— По прибытии на место дверь полицейским пришлось вскрывать, поскольку на момент происшествия в квартире никого не было».

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы срочно выехать на место и «обеспечить людям все необходимое, вплоть до временного размещения». Решение о дальнейших действиях будет принято после тщательной проверки устойчивости конструкций дома, подчеркнул он.

Юлия Рыбина, Махачкала