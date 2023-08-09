Гостеприимство ставят на поток

Власти Татарстана ожидают, что через три года республику ежегодно будут посещать около 5 млн туристов. При этом 3 млн из них будут останавливаться в гостиницах. На это рассчитана новая редакция профильной госпрограммы республики. В прошлом году турпоток в Татарстан составил 3,9 млн человек, что превысило ожидание чиновников. Участники рынка указывают, что Татарстан остается самым привлекательным для туристов регионом в Поволжье, однако в республике пока не хватает гостиниц. Они считают, что власти должны подготовить преференции для этого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Региональный кабмин подготовил новую редакцию госпрограммы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан». Она будет действовать до 2026 года. В этот год республику должны посетить более 4,93 млн человек, говорится в документе, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В 2025 году туристский поток в Татарстан должен составить 4,65 млн человек, а в следующем году — 4,39 млн туристов.

Действующая программа предполагает, что в 2024 году Татарстан посетят 3,8 млн туристов. Однако эту планку республика уже преодолела в прошлом году. «Цифра за 2022 год составила 3,9 млн человек. То есть Татарстан вплотную приблизился к порогу в 4 млн туристов и экскурсантов»,— говорил в июне глава госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, ссылаясь на данные Росстата. Он рассчитывает, что по итогам 2023 года Татарстан посетят «как минимум столько же, сколько в прошлом году».

Всего за последние девять лет туристический поток в республику вырос более чем в полтора раза (с 2,5 млн человек в 2014 году). Объем платных услуг в сфере туризма (с учетом смежных отраслей) вырос до 39,5 млрд руб., говорится в новой редакции программы. По объему туристского потока Татарстана оказался на первом месте в Приволжском федеральном округе и на седьмом — среди всех субъектов РФ (после Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма). Всего в Татарстане работают 114 туроператоров. Действуют 582 гостиницы на 23,2 тыс. номера. Средняя загрузка в прошлом году составила 73%.

В документе говорится, что пандемия COVID-19 и «беспрецедентные санкционные ограничения со стороны недружественных стран» значительно снизили показатели въездного туризма в последние годы. У бизнеса возникли трудности «из-за ухода с рынка агрегаторов онлайн-бронирования, прекращения деятельности международных гостиничных операторов, осложнения ситуации с воздушным транспортом».

Одной из задач программы определено привлечение инвестиций в строительство новых гостиниц и другую туристическую инфраструктуру. Документ предполагает, что к 2026 году в отелях, хостелах и санаториях ежегодно смогут размещаться 3,21 млн человек. По итогам 2022 года в гостиницах селились 2,3 млн туристов.

В программе говорится о создании новой туристской территории «Лаишево», туристско-рекреационных кластеров на природных территориях в районах республики. Предусмотрено развитие межрегионального маршрута «Великий Волжский путь». Чиновники намерены продолжать продвижение событийного туризма в республики.

Как ожидается, в следующем году объем платных туристских услуг должен достичь 21,9 млрд руб. В 2025 году — 22,6 млрд руб., в 2026 году — 23,3 млрд руб. Из бюджета Татарстана на реализацию программы за три года потратят 309 млн руб.

«При текущей интенсивной работе эти цифры и планы реализуемы»,— считает директор агентства туризма «Персона грата», президент ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. Однако, по его словам, необходимы инвестиции в объекты размещения по республике. «Нам не хватает гостиниц 3-4 звезды. На сегодня самая популярная точка в Татарстане — это, конечно, Казань. Здесь необходима отдельная программа по развитию отельной инфраструктуры»,— говорит господин Мифтахов. По его мнению, земли для гостиниц необходимо выделять на льготных условиях. Кроме того, по словам господина Мифтахова, нужна поддержка для обновления автобусов для туристов, а также необходимо увеличить количество судов на Волге. «Третья проблема — это нехватка кадров и в гостиничном бизнесе, и в ресторанах»,— отмечает он.

«Нехватка средств размещения — это проблема»,— подтверждает исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина. «Чтобы появлялись новые средства размещения, необходимо повышать инвестиционную привлекательность, какие-то налоговые ослабления должны быть, принцип „единого окна“ при согласовании работы отеля»,— отмечает она. По словам госпожи Юшутиной, отрасль «сильно пошатнулась» в пандемии коронавируса, произошел отток кадров. «Люди, которые увидели, что произошло с туризмом за год пандемии, немножко стали с осторожностью относиться к гостиничному и ресторанному бизнесу. Многие ушли в курьерские сервисы»,— добавляет представитель ассоциации.

В целом, по словам Рамиля Мифтахова, развитие туристической отрасли идет быстрее, чем планировалось изначально. «Во-первых, крупные спортивные мероприятия позволили Казани и Татарстану выделиться в информационном плане. Та инфраструктура, которая была создана, она используется и сейчас. Но расслабляться не нужно, другие регионы в Поволжье тоже активно развивают туризм»,— объясняет он. Также господин Мифтахов обращает внимание, что сейчас у туристов меньше возможностей поехать за границу и из-за чего развивается региональный туризм. «Здесь как раз имеет значение инфраструктура города, региона. Комфорт, безопасность, ценовая политика — все это дает аккумулирующий эффект»,— заключает он.

Кирилл Антонов