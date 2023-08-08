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Взломан сайт администрации Тулы, утечка могла затронуть 7 тыс. пользователей

Хакеры разместили на сайте аудиозапись гимна Украины

На сайт администрации Тулы совершена хакерская атака. В результате могли утечь данные 7 тыс. пользователей сайта. Информацию об этом проверяют правоохранительные органы, сообщила администрации города.

Хакеры атаковали сайт администрации в ночь на сегодня, 8 августа. На главной странице сайта разместили фотографию с фразой на украинском языке, а также аудиозапись гимна Украины. Сейчас при попытке зайти на сайт сервер выдает ошибку «не найдено», убедился «Ъ».

«Специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта»,— сказал представитель администрации журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Олеся Павленко

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