В Майкопе закупят 46 городских автобусов в 2024 году

В целях обновления парка общественного транспорта в Майкопе в течение 2023 и 2024 годов планируют закупить 46 автобусов средней вместимости. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава республики отметил, что обновление общественного транспорта регионального центра будет проводиться поэтапно в рамках транспортной реформы.

«Призвал коллег со всей серьезностью относиться к участию в отраслевых госпрограммах, национальных проектах и федеральных конкурсах для планомерной замены устаревшего транспорта республики. От этого зависит безопасность и комфорт наших жителей»,— говорится в сообщении.

Ранее в правительстве РА сообщили, что осенью текущего года в Майкопе закупят 20 автобусов вместимостью до 50 человек. Транспорт будет оснащен кондиционерами и терминалами безналичной оплаты.

Анастасия Донскова

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