Чем известен переводчик Леонид Володарский

8 августа 2023 года в возрасте 73 лет умер переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Володарский

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Леонид Володарский

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Володарский Леонид Вениаминович родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Владел английским, французским, испанским и итальянским языками. Работал в Институте Африки АН СССР, затем в Институте международного рабочего движения АН СССР.

В 1968 году начал переводить на русский иностранное кино, работал на кинофестивалях. Известен как синхронный переводчик многих фильмов, появившихся на советских и российских экранах, а также на VHS-кассетах в 1980-х — начале 1990-х годов. Особенность работы Володарского, по его собственным словам, была в том, что фильмы он переводил синхронно и с первого раза. Получил известность за счет своей манеры речи и специфического произношения. За 30 лет Володарским было переведено более 5 тыс. картин.

С конца 1990-х годов сотрудничал с телекомпаниями НТВ и НТВ+ в качестве переводчика текстов диалогов в иностранных телесериалах и кинофильмах («Полиция Майами: Отдел нравов», «Любовь и тайны Сансет Бич», «Клан Сопрано», бондиана и др.). В 2007 году по приглашению Анны Дмитриевой в паре с Владимиром Гомельским комментировал ретроспективные трансляции игр NBA на «НТВ-Плюс».

Много работал на радио. С 2009 по 2010 год на радиостанции «Русская служба новостей» по выходным вел передачу «С 3 до 7 с Володарским». В 2011 году вел программу «Шоу с Леонидом Володарским» на радио «Маяк». С марта 2014 года вел авторскую программу на радио «Говорит Москва», где исследовалась история России советского периода. Снимался в рекламе и озвучивал некоторые рекламные ролики.

Автор переводов английской и американской художественной литературы. Одним из первых переводил на русский язык произведения Стивена Кинга. Интересовался историей разведки. Выступил в качестве автора сценария и ведущего десятисерийного телефильма «Разведка, о которой знали немногие». Автор политического детектива «"Снег" из Центральной Америки» про деятельность ЦРУ в Центральной Америке.