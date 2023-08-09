СК ищет халатность в пригороде Челябинска

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту нарушения прав жителей микрорайона Парковый премиум из-за строительства многоэтажного дома вместо обещанной школы. О ее результатах доложат главе СКР Александру Бастрыкину. Обращение в правоохранительные органы направил «Народный фронт», куда пожаловались местные жители. По данным администрации Сосновского района, запланированный под учебное заведение участок оказался слишком маленьким. Застройщик АПРИ «Флай плэнинг» сейчас проектирует школу в два раза больше, которую обещает сдать в 2025 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обращение в СК направил «Народный фронт» после жалоб местных жителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Обращение в СК направил «Народный фронт» после жалоб местных жителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области приступило к проверке по ст. 293 УК РФ (халатность) по информации о нарушении прав жителей нового микрорайона Парковый премиум из-за переноса сроков строительства социальных объектов. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«В СМИ опубликовано обращение, в котором сообщается, что администрация Сосновского района нарушает права местных жителей: ранее должностные лица пообещали построить общеобразовательное учреждение в данном районе, но вместо этого приняли решение возвести многоквартирный дом»,— говорится в сообщении.

Обращение в СК, а также в прокуратуру и к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру направило региональное управление «Народного фронта», куда пожаловались жители Паркового премиум. По словам общественников, местные власти и застройщик АПРИ «Флай плэнинг» обещали построить к концу 2023 года на территории нового комплекса детский сад и школу на 500 мест. Однако возведение дошкольной организации застопорилось на стадии котлована, а на участке, ранее отведенном под школу, собираются строить многоэтажный жилой дом на восемь подъездов. В январе 2023 года администрация Сосновского района провела публичные слушания по внесению соответствующих изменений в генеральный план. Жители Паркового премиум утверждают, что их не уведомили об общественных обсуждениях. Также они отмечают, что при покупке квартир им обещали бесплатный шаттл до города, но его отменили.

Возведением микрорайона Парковый премиум в пригороде Челябинска занимается ООО «Специализированный застройщик “Парковый премиум”», входящее в группу АО «АПРИ “Флай плэнинг”». Строительная компания была создана в Челябинске в 2012 году и специализируется на проектах комплексного освоения территорий. На Южном Урале застройщик возводит комплексы «Твоя привилегия», микрорайоны Парковый-2, Квартал у озера, а также реализует два проекта в Свердловской области и один в Ханты-Мансийском автономном округе. Год назад «дочка» АПРИ «Флай плэнинг» победила на аукционе «Дом.РФ» на комплексное освоение участка площадью 8,3 га на острове Русский во Владивостоке. По данным «СПАРК-Интерфакс», 28,3% уставного капитала компании принадлежит ООО «ОК-Финанс», 17,47% — Тимофею Карабинцеву, 16,84% — Александру Букрееву, 10,52% — Елене Бугровой. В 2022 году выручка компании составила 315,6 млн руб. (211,8 млн руб. в 2021 году), чистая прибыль — 137,3 млн (245,9 млн). По итогам 2022 года АПРИ «Флай плэнинг» заняла первое место в рейтинге строительных компаний региона по объемам ввода жилья .

В администрации Сосновского района сообщили, что строительство школы в Парковом премиум на ранее запланированном участке площадью 16,7 тыс. кв. м невозможно, поскольку он не соответствует минимальному нормативу для образовательной организации (20,04 тыс. кв. м). При этом у органов местного самоуправления нет полномочий по увеличению участка, так как он, как и вся территория ЖК, в федеральной собственности.

«Ведется проектирование школы на 1100 мест на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта поселка Пригородный, в непосредственной близости к микрорайону Парковый премиум, что является благоприятным с точки зрения градостроительного освоения в целях жилищного строительства. С учетом нормативных сроков, определенных ОГАУ “Госэкспертиза”, срок проектирования объекта — 36 месяцев. Объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году»,— говорится в ответе администрации под публикацией «Народного фронта» о ситуации в социальной сети «ВКонтакте». Чиновники сообщили, что с началом учебного года будет организован подвоз детей из Паркового премиум в школу в поселке Кременкуль. В прошлом году там учился 41 ребенок из нового ЖК, в том числе 14 детей посещали дошкольную группу.

В АПРИ «Флай плэнинг» уточнили «Ъ-Южный Урал», что планы по строительству школы были скорректированы после утверждения местной администрацией генплана и правил землепользования и застройки Кременкульского сельского поселения в октябре 2022 года. Согласно документам, на территории поселка Просторный до 2045 года планировалось построить три школы на 1100, 1300 и 325 мест. Первоначальный участок под школу на 500 мест в эти планы не вписывался. «В целях приведения ранее утвержденной документации по планировке территории микрорайона в соответствие с утвержденным в октябре 2022 года генеральным планом и правилами землепользования и застройки застройщик был вынужден внести корректировки»,— сообщил представитель компании Олег Гришанков. По его словам, застройщик за свой счет разрабатывает проект школы на 1100 мест, который безвозмездно передаст муниципалитету. Новый участок под объект расположен на территории микрорайона. По данным компании, строительство учебного заведения завершится в 2025 году.

По поводу детсада, застройщик пояснил, что проект реализует другой подрядчик — ООО «Агродом», который уже приступил к работам и планирует сдать объект до конца 2024 года.

За последний месяц АПРИ «Флай плэнинг» уже дважды привлекал внимание главы СКР Александра Бастрыкина. Так, в середине июля он поручил возбудить уголовное дело по жалобам жителей ЖК «Твоя привилегия» на некачественные квартиры. В конце месяца председатель СК РФ потребовал доклад о ходе проверки по информации о перекрытии единственного въезда в микрорайон Парковый премиум торговцами рынка «Караван».

Юлия Гарипова