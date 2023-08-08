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Коммерсантъ FM
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Разработчик Trello и Jira предупредил о скором отключении российских аккаунтов

Разработчик программного обеспечения Atlassian (Trello, Jira и др.) начнет отключать от сервисов учетные записи, зарегистрированные из России и Белоруссии. Об этом компания сообщила в рассылке для пользователей (есть в распоряжении «Ъ»).

Российские и белорусские аккаунты будут отключены от сервисов компании в течение 30 дней после получения уведомления. «Мы связываемся с вами, чтобы сообщить, что Atlassian сворачивает свою деятельность в России и Белоруссии»,— сказано в рассылке пользователям.

Atlassian — австралийский разработчик ПО. Одни из самых известных продуктов — система отслеживания ошибок Jira и система совместной работы Confluence. В 2017 году Atlassian поглотила разработчика сервиса для управления проектами Trello.

Олеся Павленко

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