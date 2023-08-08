Два казанских парка исключили из списка охраняемых природных территорий

Два парка Казани исключены из перечня особо охраняемых природных территорий. Речь идет о парке Победы и парке имени Горького. Постановление об этом опубликовано на сайте исполкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Такое решение связано с тем, что у исполкома не было полномочий включать данные парки в список охраняемых, но тем не менее, они туда вошли в 2009 году. Кроме того, для этих целей не было экологических обоснований.

В результате старое постановление было отменено, новое же будет разработано до марта следующего года. До этого периода объекты не будут являться охраняемыми природными территориями, и это значит, что там разрешается строительство.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 9 августа. После этого постановление вступит в силу.

"Ъ-Казань"