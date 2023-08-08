Land Rover готовит новый компактный внедорожник

Концерн JLR готовит расширение модельного ряда бренда Land Rover за счет выпуска нового компактного внедорожника, сообщает Autocar со ссылкой на генерального директора британского автопроизводителя Адриана Марделла.

Ожидается, что новинка будет создана на платформе EMA (Electrified Modular Architecture) от новых поколений Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Discovery Sport. Модель получит 800-вольтовую бортовую электрику и поддержку зарядных терминалов мощностью до 350 кВт.

Новые аккумуляторы, встроенные в днище, позволят обеспечить, во-первых, ровный пол в салоне, во-вторых, ровное днище, что важно для проходимости автомобиля на бездорожье. По дизайну внедорожник должен быть близок к последнему поколению Land Rover Defender с поправкой на масштаб.

Премьера нового внедорожника ожидается в 2026 году, а выход компактного Land Rover на рынок должен состояться в 2027 году.

Максим Вершинин

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