В Воронеже приговорили к условному сроку командира взвода, напавшего с ножом на подчиненного

Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному рядовому Акрамжону Джапанову, обвинявшемуся по новому пункту УК в насилии в отношении военнослужащего-начальника, совершенном в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ, лишение свободы от пяти до пятнадцати лет). Его действия переквалифицированы на превышение полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, лишение свободы от трех до десяти лет). Рядовому назначено четыре года колонии условно с лишением на два года права занимать организационно-распорядительные должностности на госслужбе и в органах местного самоуправления и с испытательным сроком в два года.

Следствие установило, что в начале 2023 года танковый батальон, где служил рядовой Джапанов, прибыл эшелоном на одну из железнодорожных станций юга Воронежской области для разгрузки и убытия в зону СВО. В месте разгрузки был оборудован палаточный пункт обогрева. Рядовой занимал должность командира танкового взвода, а в период отсутствия командира роты (и командиров других взводов) — исполняющим его обязанности.

В один из вечеров Джапанов, находясь в состоянии опьянения в пункте обогрева, поссорился с другим военнослужащим, старшим сержантом. Предотвратить драку попытался командир танка из другого взвода, младший сержант, вставший между ссорившимися. Тогда завязалась борьба между ним и Джапановым: командир танка дважды повалил на землю командира «чужого» взвода. Другие присутствовавшие военные разняли их.

Чтобы избежать продолжения конфликта, командир танка вышел на улицу и сел покурить на пенек. Джапанов подошел к нему и ударил начавшего вставать младшего сержанта ножом в грудь и «в область левой руки».

Танкист получил ранение передней брюшной стенки и две раны на плече, которые впоследствии были квалифицированы как легкий вред здоровью. Сослуживцы оказали ему помощь и вызвали полицию.

Джапанов признал вину. Однако суд не поддержал позицию следствия о квалификации преступления: оно посчитало командира танка из другого взвода начальником Джапанова лишь на основании того, что воинское звание командира танка оказалось выше, чем у командира взвода. Суд, напротив, посчитал начальником Джапанова: тот с конца 2022 года в отсутствие командира роты исполнял его обязанности, тем самым занимая вышестоящую должность по отношению к командиру танка.

«В силу имеющегося у Джапанова жизненного и служебного опыта, а также специфики выполнявшихся им задач в качестве командира взвода, подсудимый не мог не осознавать, что поддержание воинской дисциплины в подразделении не может достигаться путем применения физического насилья к подчиненным»,— говорится в приговоре.

Смягчающими обстоятельствами признаны наличие двух малолетних детей и добровольное возмещение вреда; отягчяющим — совершение преступления в состоянии опьянения. Суд учел, что подсудимый воспитывался в многодетной семье без отца, и его раскаяние, а также желание продолжить участие в специальной военной операции. Обжаловать приговор, исходя из данных суда, стороны не стали.

Олег Мухин

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