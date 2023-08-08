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обновлено 09:03

Симановский и Ходоровский стали почетными гражданами Екатеринбурга

Депутаты городской думы присвоили звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» владельцу «Сима-ленда» Андрею Симановскому и председателю совета директоров и президенту группы «Синара» Михаилу Ходоровскому. Также звание получили гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов, и учитель химии гимназии №9 Сергей Москвин. Решение было принято единогласно.

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Михаил Ходоровский

Михаил Ходоровский

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Михаил Ходоровский

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» выражает высшую степень признательности горожан и вручается за особые заслуги и достижения в разных сферах. Впервые этим званием в 1877 году наградили генерала Евгения Богдановича одного из инициаторов строительства железной дороги.

В прошлом году званием почетного гражданина получил генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» Николай Клейн.

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