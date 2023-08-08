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Коммерсантъ FM
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Кадыров заявил о смене тактики в зоне военной операции

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с командирами силовых ведомств республики заявил, что в зоне военной операции изменилась тактика боевых действий и условия ведения боя. Он обсуждал этот вопрос в контексте обновления материально-технической базы чеченских подразделений. Глава Чечни отметил, что если в начале операции стоял вопрос о необходимости тяжелой военной техники, то сейчас «ситуация противоположная».

«Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя. Благодаря оперативно принимаемым мерам нам удается быстро отвечать на запросы наших подразделений»,— написал господин Кадыров в Telegram по итогам совещания.

На совещании глава регионального штаба по военной операции Магомед Даудов сообщил, что в зону боевых действий с начала конфликта отправлено больше 29 тыс. бойцов, 13 тыс. из них — это добровольцы. Сейчас «на передовых позициях» находятся больше 7 тыс. человек из Чечни. Сформированы три батальона, три полка по линии Минобороны и три подразделения по линии Росгвардии. Господин Кадыров отметил важность того, чтобы все «новые силовые структуры имели в своем распоряжении необходимую материально-техническую базу и были обеспечены условиями проживания».

По словам главы Чечни, «обстановка на передовой стабильная». «Чеченская Республика в числе первых поддержала инициативу верховного главнокомандующего Владимира Путина о проведении специальной военной операции. Мы доказали российскому обществу, что являемся неотъемлемой частью великого государства и готовы обеспечить его безопасность на поле боя»,— добавил господин Кадыров.

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