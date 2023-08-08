Депутату вменили преступный умысел

Депутат гордумы Ульяновска Антон Антипов приговорен судом к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину и покушение на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, депутат предлагал начальнику городского управления дорожного хозяйства Валерию Художидкову за 150 тыс. руб. решить вопрос с прокурорской проверкой ведомства, а предпринимателю Евгению Февралеву предлагал за 500 тыс. руб. урегулировать ситуацию со сносом его кафе. Депутат вину не признает, утверждая, что его «подставили». Адвокаты называют действия следствия «провокацией» и заявляют, что подадут апелляционную жалобу, настаивая на полной невиновности подзащитного. Обвинение, которое настаивало на четырех годах лишения свободы и запрете занимать ответственные должности в органах власти, не исключает возможности апелляционного представления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат гордумы Ульяновска Антон Антипов (слева)

Фото: ugd.ru Депутат гордумы Ульяновска Антон Антипов (слева)

Фото: ugd.ru

В понедельник Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор депутату гордумы Ульяновска Антону Антипову, обвиняемому органами следствия в покушении на мошенничество с причинением гражданину значительного ущерба (ч.3 ст. 30 УК РФ и ч.2 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст. 30 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозило Антону Антипову по вменяемым статьям — четыре года лишения свободы (по закону, при покушении на преступление это две трети от максимального срока, который составлял шесть лет).

Антон Антипов был избран в гордуму от партии «Единая Россия», в 2020 году возглавил партийную фракцию, но в сентябре 2021 года был смещен с этого поста, после чего покинул ряды партии и активно критиковал действия власти в сфере градостроительства. Работал советником главы регионального агентства Госстройнадзора.

Депутат был задержан в своем автомобиле 2 сентября 2022 года сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. При осмотре автомобиля оперативниками была обнаружена «черная папка», в которой находились чистые листы бумаги и 150 тыс. руб. На следующий день Антону Антипову было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, все началось с выхода 20 июля 2022 года статьи на местном интернет-портале, где сообщалось о возможных нарушениях законодательства со стороны главы дорожного хозяйства города Валерия Художидкова. Прокуратура начала проверку изложенных фактов. После этого, считает следствие, у депутата «возник преступный умысел» — он предложил господину Художидкову урегулировать вопрос через знакомых работников прокуратуры, чтобы сотрудников управления и руководителя не привлекали к какой-либо ответственности. Валерий Художидков согласился, а сам обратился в управление ФСБ, все дальнейшие действия происходили под контролем оперативников.

В ноябре 2023 года в деле депутата появилось еще одно обвинение — в покушении на мошенничество. По версии следствия, Антон Антипов летом 2021 года через некоего своего знакомого Орфана Гасымова предложил предпринимателю Евгению Февралеву за 500 тыс. руб. урегулировать вопрос со сносом его кафе «Купола», но тот от предложения отказался (об этом следствию сообщил сам предприниматель).

Позднее следствие изменило квалификацию вменяемых преступлений на покушение на мошенничество. По данным источников „Ъ“, «считалось, что взятку Антон Антипов брал для передачи сотруднику прокуратуры, но доказать это не удалось». В то же время гособвинитель Гузель Шамсутдинова пояснила „Ъ“, что, по данным следствия, Антипов и не собирался передавать кому-либо взятку, намереваясь оставить деньги себе, потому что решения по итогам проверки управления дорожного хозяйства были уже приняты, а в эпизоде с кафе «Купола» решение о сносе кафе к тому времени уже было подписано мэром Ульяновска.

Дело было передано в суд в начале июня 2023 года.

Депутат свою вину не признавал. В суде он заявлял, что его «подставили». Адвокат депутата Олег Максимов считает, что «реальных доказательств вины подзащитного нет». По его словам, записи разговоров между Валерием Художидковым и Антоном Антиповым, сделанные в ходе оперативных разработок, «непонятно, откуда взяты и как склеены», «они — от 22 и 24 августа, были изменены 31 августа», но «суд не стал проводить их экспертизу», записи «на телефоне Художидкова не соответствуют тем, что зафиксированы в ходе досмотра следствия», «известно, что Антипов не собирался брать никакую папку, но Художидков его остановил и напомнил» (в папке, по словам адвоката, должны были быть документы о включении депутата в комиссию по приемке дорог). Господин Максимов также отмечает, что оперативную запись задержания, когда автомобиль депутата был перемещен на 200 метров, и тот не видел, как там изымают папку, им не дали посмотреть, «и все это наводит на мысль, что в отношении Антона Антипова была осуществлена провокация». Про второй эпизод адвокат сказал, что «это то, чего не было». По его словам, Антон Антипов действительно настаивал на сносе кафе, поскольку оно было незаконным, но ничего урегулировать не предлагал, «с Гасымовым вообще не знаком», а «Гасымов на очной ставке показал вместо Антипова на другого человека». «Я не говорю, что Антипов — белый и пушистый, он часто влезал в разные проблемы, многим мешал, но в этом деле никак не могу согласиться, что Антипов хоть в какой-то степени виновен», — добавил адвокат.

Обвинение требовало для подсудимого наказания в виде четырех лет лишения свободы (максимально возможный срок) и дополнительного наказания в виде трехлетнего запрета занимать ответственные должности в органах власти.

Суд согласился с доводами обвинения, но назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима без дополнительного наказания. По словам адвоката, с учетом уже отбытого времени в СИЗО, его подзащитному останется отбывать в местах лишения свободы около месяца. Олег Максимов заявил „Ъ“, что настаивает на невиновности подзащитного, и апелляционная жалоба на приговор будет обязательно направлена. «Иначе я не знаю, что буду говорить своим студентам, если можно только по рапорту оперативного сотрудника выносить приговор», — добавил адвокат.

«Поскольку прокуратура настаивала на более жестком наказании, после получения полного текста приговора будет приниматься решение о возможности направления апелляционного представления», — сказал „Ъ“ старший помощник областного прокурора Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск