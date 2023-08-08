Лучше, чем хотелось

Экономике Татарстана удается пока сохранять позитивную динамику. Согласно отчетам чиновников, объемы промышленного производства в регионе по итогам первого полугодия 2023 года выросли на 3%. А в строительстве рост объемов превысил 20%. Изначально прогнозы властей были более скромными. По мнению экспертов, они делались «в пессимистичном разрезе» из-за геополитической и санкционной неопределенности, но ее влияние оказалось «не столь значительным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объем промышленного производства в Татарстане в январе–июне 2023 года оказался на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал Татарстанстат. Согласно отчету, за первое полугодие в регионе было отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг на общую сумму 2,12 трлн руб.

Темпы роста оказались выше, чем в первом квартале этого года. Тогда промпроизводство увеличилось лишь на 0,3% в сравнении с январем–мартом 2022 года.

Рост объемов в первом полугодии наблюдается как в добыче полезных ископаемых (+2,1%), так и в обрабатывающих производствах (+3,7%). Заметнее всего увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+67,7%), мебели (+41,9%), электрического оборудования (+32,6%), а также автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+28,8%). В производстве одежды рост составил 24,2%, в металлургии — 16,6%, в производстве пищевых продуктов — 8,1%.

В то же время сократились объемы обработки древесины и производство изделий из дерева и пробки (-28,6%), производства текстильных изделий (-14%), химических веществ и химических продуктов (-9,1%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (-8,1%).

В других сферах экономики Татарстана также наблюдается позитивная динамика. Так, продукции сельского хозяйства в первом полугодии 2023 года было произведено на 106,9 млрд руб., что на 3,3% больше, чем в январе–июне прошлого года. Объем строительных работ вырос на 23,6% — до 221,3 млрд руб. В первом полугодии в республике было введено 2,3 млн кв. м жилья (+21,4% к аналогичному периоду прошлого года).

Напомним, в 2022 году, несмотря на санкции западных стран, объемы промышленного производства в Татарстане выросли на 6,6%. Тогда предприятия республики отгрузили продукции на 4,62 трлн руб. При этом в добыче полезных ископаемых рост оставил 5,2%, а в обрабатывающем секторе — 8,2%. Валовый территориальный продукт (ВТП) вырос на 6% и достиг 3,865 трлн руб.

Согласно прогнозу правительства Татарстана, в 2023 году ВТП Татарстана должен вырасти на 0,8%. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 0,7%. Таким образом, сейчас темпы роста экономики Татарстана опережают планы.

Как сообщал „Ъ“, в первом полугодии 2023 года в бюджет республики удалось увеличить поступления на 8,2% — до 221,35 млрд руб. Однако собственные доходы республики (без учета вливаний из федерального центра) оказались на том же уровне, что и в первом полугодии прошлого года. А доходы по налогу на прибыль даже сократились. Глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании регионального правительства констатировал, что «с каждым годом бюджет исполняется все напряженнее».

«Итоги первого полугодия 2023 года действительно можно охарактеризовать как достаточно позитивные для экономики Татарстана. На общероссийском фоне они выглядят более чем опережающими — рост промпроизводства в целом по РФ составил 2,6%»,— отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, «такие показатели являются следствием дальнейшего развития энергетического сектора, который в статистике является лидирующим». «Это нормально, учитывая специфику Татарстана, который выгодно отличается на фоне остальных регионов РФ»,— поясняет он.

Господин Жарский считает, что региональная экономика в следующем полугодии также «продемонстрирует опережающую прогнозы статистику», поскольку «для этого уже произошли достаточные предпосылки в целом ряде секторов в минувшем полугодии». «Полагаю, что изначально прогнозы показателей делались в более пессимистичном разрезе, на что влияла геополитическая и санкционная неопределенность. Но как мы сами видим: влияние на основные драйверы экономики РФ они оказывают не столь значительное»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов