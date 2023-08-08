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В Тольятти нашли кандидатов-«двойников»

На выборы в гордуму по ряду округов выдвинулись однофамильцы

На выборы в Тольяттинскую гордуму по восьми округам против «Справедливой России — За правду» (СРЗП) выдвинулись кандидаты-однофамильцы от партии «Коммунисты России» (КПКР). На это обратили внимание сами представители СРЗП. При этом по одному из округов вероятного кандидата-«двойника» против представителя «Единой России» выдвинули сами эсеры. Эксперты подчеркивают, что это недобросовестная конкуренция, но прямого нарушения закона нет.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Тольятти на выборы в городскую думу по восьми округам выдвинулись «двойники» — кандидаты с одинаковыми именами и фамилиями от партии «Коммунисты России» (КПКР). На это обратили внимание представители «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП).

«В Тольятти партия „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ (СРЗП) стала главной оппозиционной силой. Основные политические оппоненты, используя политического партнера КР («Коммунисты России»), пытаются компенсировать свою слабость: выдвигают кандидатов, у которых имя и фамилия совпадают с именем и фамилией кандидата от СРЗП. По сути, это попытка запутать избирателя вместо нормальной политической конкуренции», — отмечают представители СРЗП.

Так, против действующего депутата гордумы от СРЗП Алексея Сазонова по округу №13 выдвинут Александр Сазонов от партии «Коммунисты России». Последний кандидат является начальником бюро дирекции по информационным системам отдела обслуживания линейных систем и сигнализации АО «АвтоВАЗ». По округу №18 вместе с кандидатом от «Справедливой России-За правду» Александром Абрамовым выдвинулся его однофамилец, временно неработающий Алексей Абрамов от КПКР. В округе №33 выдвинулись две Валентины Семибратовы от СРЗП и КПКР. Как утверждают эсеры, кандидат от «Коммунистов России» недавно сменила фамилию.

«Подобное „дублирование“ наших кандидатов имеется еще в четырех округах. С „дублерами“ партия сталкивается не в первый раз. В 2021 году в избирательном округе председателя регионального отделения, депутата СГД Михаила Маряхина появились два „самовыдвиженца“, ранее судимые и живущие в других городах, но зато с очень похожими фамилиями. На тех же выборах в губернскую думу на округе нашего кандидата Максима Гусейнова „выдвинулся“ однофамилец», — отмечают представители «Справедливой России».

При этом по округу №21 возможным кандидатом-«двойником» может выступать эсер, который конкурирует с представителем «Единой России». Там выдвинуты две Душковы Алены Владимировны — представитель ЕР является замдиректора по развитию ООО «ЭкоВоз», кандидат от «Справедливой России-За правду» — педагог по физкультуре из Ульяновска. По 19-му округу выдвинут Алексей Краснов от партии «Коммунисты России» и действующий депутат гордумы Владимир Краснов от КПРФ.

«То, что такой факт (дублирование кандидата Душковой Алены Владимировны. — „Ъ“) существует, подтверждаю, — отмечает руководитель фракции ЕР в гордуме Тольятти Дмитрий Микель. — Но какие тут нарушения? Мы понимаем, что существует такая технология для того, чтобы отобрать голоса. Во-первых, считаю, что это не будет являться решающим фактором. А во-вторых, прямого нарушения здесь нет».

Депутат гордумы от КПРФ Павел Турков считает, что хуже всего, когда не просто выдвигают однофамильцев, но когда ставят человек с измененным именем: «Я уверен в том, что это сделано умышленно (про выдвижение кандидата Алексея Краснова от КПКР). Партия «Коммунисты России» со схожим с КПРФ логотипом и названием ежегодно на выборах забирает от 10 до 15% голосов. В результате некоторые избиратели хотят проголосовать за КПРФ, но натыкаются на «Коммунистов России», и у них происходит дезориентация. Для того, чтобы еще больше запутать избирателя, КПКР регистрируют кандидата-однофамильца. Но это никак не отрегулировано законом, и мы никак не можем это пресечь».

«Краснов — достаточно распространенная фамилия. Но я считаю, это издевательство над Алексеем Красновым (депутат губдумы), который идет по другому кругу. А Владимир Краснов является его родственником. У «Коммунистов России» нет задачи победить, есть задача — отобрать у другой партии определенное количество голосов», — подчеркивает Павел Турков.

Ситуация с кандидатами-одно­фамильцами возникает в Самарской области не впервые. Так, в 2021 году в губернскую думу и Госдуму также выдвигались кандидаты с одинаковыми и созвучными фамилиями. Тогда в Тольяттинском округе №7 были два кандидата с фамилией Попов: депутат думы Тольятти («Справедливая Россия»), гендиректор ООО «ГАП „Волга“» Иван Попов и сотрудник автосалона Олег Попов (ЛДПР). В реготделении «Справедливой России» тогда отмечали, что кандидат от ЛДПР являлся специально подобранным «двойником». На выборы в Госдуму от Самарской области по Промышленному округу №162 также выдвигались два однофамильца: против депутата губдумы Александра Степанова (ЛДПР) выступал специалист юротдела Сергей Степанов (РПСС). Тогда в пресс-службе областного избиркома отмечали, что у избиркома не может быть мнения по этому поводу: «Мы организаторы выборов. Нам принесли пакет документов, и, если он соответствует требованиям законодательства, мы его регистрируем. И нам не важно, какая у него фамилия, это его личное право».

Ани Айвазян

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