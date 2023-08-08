«Заслуживает самое суровое наказание»

Приговор бывшему ученику казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву, который был признан виновным в расстреле семерых детей и двоих взрослых, вчера вступил в законную силу. Он будет отбывать пожизненное заключение в колонии особого режима. Хотя его адвокат настаивал на пересмотре дела, указав, что ранее Верховный суд Татарстана так и не смог выяснить, был ли Галявиев вменяемым в момент совершения преступления. Апелляционный суд жалобу защитника отклонил. На самом суровом наказании также настаивала прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Вчера Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отказался отменять пожизненный приговор Ильназу Галявиеву и отправлять его дело на новое рассмотрение. «Приговор Верховного суда Республики Татарстан… оставить без изменения. Апелляционные жалобы — без удовлетворения»,— сказал председательствующий судья Николай Волков. Таким образом приговор Галявиеву за расстрел в казанской гимназии вступил в силу.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев совершил нападение на казанскую гимназию №175, вооружившись охотничьим ружьем и самодельной бомбой. Галявиев — выпускник этой школы, ушел из нее после окончания девятого класса. На момент совершения преступления ему было 19 лет.

Следствие, а затем и Верховный суд Татарстана, который рассматривал дело, пришли к выводу, что Ильназ Галявиев заранее планировал массовое убийство. Выпускник гимназии совершенно легально получил охотничий билет, подав заявление через сайт «Госуслуги», прошел медкомиссию и обучился навыкам обращения с оружием. Затем получил в республиканском управлении Росгвардии разрешение и лицензию на приобретение охотничьего оружия. С его помощью купил охотничье ружье Hatsan 2017 года выпуска и сотни различных патронов с картечью. А с помощью инструкции из интернета самостоятельно приготовил бомбу. За семь дней до нападения своими намерениями Галявиев поделился в Telegram-канале под названием «Бог».

Ильназ Галявиев, согласно материалам дела, проник в здание гимназии через центральный вход, несколько раз выстрелив в завхоза. Передвигаясь по учебному заведению, в общей сложности он совершил около 30 выстрелов в преподавателей и учащихся (тогда в гимназии находились 714 детей). После сообщения по школьному радио ученики всех классов заперлись в аудиториях, кроме 8 «А», где якобы не услышали предупреждения об угрозе. Именно дети из этого класса и стали жертвами Галявиева, который ворвался к ним в кабинет и открыл огонь. В коридоре возле одной из аудиторий он также привел в действие самодельное взрывное устройство, но от взрыва никто не пострадал.

В результате нападения погибли девять человек, в том числе семь детей, а 139 человек получили ранения.

Галявиева задержали на месте преступления. Изначально он дал показания, что считает себя «богом» и «пришел в мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ во Вселенной», а других людей он называл «биомусором». Первая экспертиза, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, показала, что в момент нападения на школу Ильназ Галявиев был не в себе: он страдает параноидной шизофренией и тогда не осознавал «общественную опасность своих действий». Но затем его перевели в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге для проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы, которая признала Ильназа Галявиева вменяемым.

Процесс в Верховном суде Татарстана над Ильназом Галявиевым длился с ноября 2022 года. Потерпевшими по делу были признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий). Группу обвинителей возглавил лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Галявиев признал свою вину. В последнем слове он попросил прощения у потерпевших и сообщил о намерениях написать в заключении книгу, от продажи которой он хотел бы погасить предъявленные ему иски. Вместе с тем его адвокат Руслан Нуриахметов настаивал, что обвиняемого необходимо направить на принудительное лечение и освободить от уголовной ответственности. В суде он напомнил, что Галявиев называл себя «богом, который пришел в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех живых существ во Вселенной». «Полагаю, что психически здоровому человеку такие мысли в голову прийти не могут»,— указывал защитник.

13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана вынес пожизненный приговор Ильназу Галявиеву. Его признали виновным в пяти преступлениях: убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Отбывать наказание он должен в исправительной колонии особого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб.

Иски потерпевших суд удовлетворил частично. Родителям, потерявшим детей, суд назначил по 3 млн руб., другим потерпевшим — от 500 тыс. до 1,5 млн руб. каждому (всего 22 млн руб. вместо 120 млн руб. изначально заявленных). Иск мэрии Казани, которая требовала возместить материальный ущерб, причиненный зданию гимназии и оцененный более чем в 1,4 млн руб., Верховный суд Татарстана оставил без рассмотрения.

Адвокат Руслан Нуриахметов в апелляционной жалобе на приговор указал, что Верховный суд Татарстана не разрешил вопрос психического состояния Галявиева на момент совершения преступления. Также он посчитал, что не доказано наличие значительного ущерба имуществу школы. Он просил отправить дело на новое рассмотрение.

Прокуратура в апелляционной инстанции настаивала, что Верховный суд Татарстана учел все обстоятельства дела и дело не подлежит пересмотру. «Я считаю, что за такое хладнокровное убийство девяти человек осужденный заслуживает самое суровое наказание — пожизненное заключение»,— сказал представитель гособвинения Сергей Лукоянов (цитата по «РИА Новости»).

Кирилл Антонов