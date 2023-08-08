Замминистра заявил о непричастности

Заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев, арестованный на месяц в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при организации госзакупок для нужд больницы им. В. Д. Середавина, планирует обжаловать решение суда. Информация о задержании замминистра Асланбека Майрамукаева и министра Армена Беняна появилась в четверг, 3 августа. Позже Армен Бенян пояснил, что он был не задержан, а вызван в РОВД Ленинского района на допрос, но в качестве кого — министр не сказал. По словам адвоката Асланбека Майрамукаева Андрея Карномазова, его подзащитный дал показания, в которых отверг свою причастность к инкриминируемому деянию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд арестовал Асланбека Майрамукаева, обвиняемого в мошенничестве, до 4 сентября

Фото: Минздрав Самарской области Суд арестовал Асланбека Майрамукаева, обвиняемого в мошенничестве, до 4 сентября

Фото: Минздрав Самарской области

Заместитель министра здравоохранения Самарской области — руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев обжалует свой арест. Решение об аресте замминистра до 4 сентября принял Железнодорожный районный суд Самары. Расследование, которым занимается полиция, по данным источников „Ъ“, связано с уголовным делом против бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова, который обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене в 2020 году.

По данным «СПАРК-Ин­тер­факса», компания «Диэль» зарегистрирована в 2018 году в Республике Татарстан. Бенефициаром и руководителем компании является Илья Нурмамятов. В 2020 году выручка компании составила 12 млн руб., в 2021 году — 197 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период отсутствует. Согласно информации в «СПАРК-Интерфаксе», помимо больницы им. Середавина компания является подрядчиком минздава Удмуртии, ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница», ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» и ГКУ Самарской области «Самарафармация». С больницей им. В. Д. Середавина за весь период заключено 28 контрактов на общую сумму более 121 млн руб. В 2021 году заключено три контракта на поставку медицинских изделий стоимостью 2,4 млн руб., 589 тыс. руб. и 943 тыс. руб.

Помимо статьи о мошенничестве замминистра, по данным издания, вменяется превышение должностных полномочий (ст. 285 УК РФ). Информация о задержании замминистра, а также министра здравоохранения Армена Беняна появилась днем 3 августа. В кабинетах чиновников и у них дома прошли обыски. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что окажет следствию помощь. «Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу», — заявил глава региона.

Вечером 3 августа стало известно, что правоохранители отпустили Армена Беняна. В пятницу Армен Бенян сообщил, что его не задержали, а вызвали на «опрос». «Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте», — сказал министр.

Армен Бенян шестнадцать лет (с 2004 года) работал в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина, последовательно продвигаясь вверх по карьерной лестнице: врач — торакальный хирург, заведующий операционным блоком главного корпуса, заведующий хирургическим торакальным отделением, главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. В июле 2020 года назначен министром здравоохранения Самарской области. Асланбек Майрамукаев занял должность в 2019 году, в тот период министром здравоохранения был Михаил Ратманов, позже он получил должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). До назначения заместителем министра Асланбек Майрамукаев трудился директором ГБУЗ «Республиканский медицинский информационный-аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания (Владикавказ).

Как рассказал „Ъ“ защитник Асланбека Майрамукаева адвокат Андрей Карномазов, замминистра не признает свою причастность к преступлению.

«В материалах, представленных следствием в суд для решения вопроса о заключении под стражу Майрамукаева, его фамилия ни одним свидетелем даже не упоминается. Когда суд избирает меру пресечения, он разбирается, есть ли в представленных материалах следствия признаки причастности обвиняемого к вменяемому ему преступлению, например, чьи-то показания или следы преступления. В материалах следователя об этом ни слова, есть только имя Алексея Ошуркова», — говорит адвокат Андрей Карномазов. На вопрос о том, почему силовики отпустили Армена Беняна и выступили с ходатайством об аресте Асланбека Майрамукаева, Андрей Карномазов затруднился ответить, но подтвердил, что обоих после обысков привезли на допрос. «Задержания в духе боевиков, конечно, не было. Никто никого лицом вниз не укладывал. Но после обысков правоохранители сказали, что нужно проехать с ними на допрос. От такого приглашения, согласитесь, трудно отказаться. Почему Армена Беняна потом отпустили, а Асланбека Майрамукаева задержали, я не знаю. Следствие пока еще обладает такой информацией, о которой мы не знаем», — подытожил Андрей Карномазов.

Сабрина Самедова