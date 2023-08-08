На коммуникационной платформе нашлось место для судебного процесса

Как стало известно “Ъ”, в Хорошевском суде столицы проходит процесс по делу о нарушении авторских прав владельцев коммуникационной платформы CommuniGate Pro, среди пользователей которой множество госорганов и крупнейших компаний. Фигурантами расследования стали работавшие в разное время гендиректорами компании «СталкерСофт» Александр Малышев и Мария Тришина, а также ее технический директор Дмитрий Акиндинов. Ущерб от их действий следствие оценило в 304,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Малышев

Фото: Предоставлено ГК "CommuniGate Systems" Александр Малышев

Фото: Предоставлено ГК "CommuniGate Systems"

По уголовному делу о нарушении авторских прав и распространении контрафактной продукции, которое сейчас рассматривается в Хорошевском суде столицы, проходят три фигуранта, однако один из них — Александр Малышев, которого следствие считает организатором преступления,— год назад умер. Двое других — Мария Тришина и Дмитрий Акиндинов — сейчас находятся под подпиской о невыезде.

По данным “Ъ”, уголовное дело о нарушении авторских прав владельцев CommuniGate Pro было возбуждено 19 февраля 2021 года по заявлению Анны Бутенко — дочери умершего в 2018 году автора программы Владимира Бутенко. Она является потерпевшей по делу.

Первоначально дело расследовалось в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников IT-компании «СталкерСофт», но в январе 2022 года в нем появились первые обвиняемые: занимавшие в разные годы пост гендиректора «СталкерСофта» Александр Малышев и Мария Тришина, а также технический директор компании Дмитрий Акиндинов. Их действия следствие квалифицировало как незаконное использование объектов авторского права и хранение контрафактных экземпляров с целью сбыта, совершенные в особо крупном размере (ч. 3 ст. 146 УК РФ, до шести лет колонии).

Как следует из материалов дела, в августе 1998 года программист Владимир Бутенко разработал «программу для ЭВМ», которую назвал CommuniGate Pro. Это уникальное обозначение продукта служило для его индивидуализации и являлось товарным знаком. Платформа предназначена для организации электронной почты, передачи голосовых данных посредством технологии VoIP, мгновенного обмена сообщениями и т. п. и является полноценной заменой популярного MS Exchange от Microsoft. Среди пользователей платформы на ее сайте называются крупнейшие отечественные компании, такие как РЖД, структуры «Газпрома» и «Росатома», различные госорганы.

Господин Бутенко, говорится в материалах расследования, являлся единственным автором программы и ему единолично принадлежали все права на нее, в том числе зарегистрированные в США. В феврале 2008 года программистом было учреждено ЗАО «СталкерСофт», которое занялось продажами платформы. С компанией 14 января и 1 февраля 2013 года программист заключил два договора. В соответствии с одним из них фирма на пять лет получала права на использование продукта на территории России, Белоруссии, стран Прибалтики, а также Казахстана и Украины, другой позволял «СталкерСофту» осуществлять техподдержку и техническое сопровождение программы, установленной у клиентов. В декабре 2015 года Роспатент выдал свидетельство о госрегистрации мультипротокольного коммуникационного сервера CommuniGate Pro, в котором подтвердил исключительные права Владимира Бутенко на его авторство.

Однако вскоре после этого, следует из материалов дела, у фигурантов возник преступный умысел, направленный на незаконное завладение правами на популярную платформу и ее дальнейшее использование для личного обогащения. Организатором следствие считает тогдашнего гендиректора «СталкерСофта» Александра Малышева, двое других обвиняемых, по версии следствия, исполняли его указания.

Согласно материалам дела, в период с ноября 2017 года по январь 2018 года (к этому времени господин Бутенко вышел из состава учредителей компании) по указанию господина Малышева прежний пятилетний лицензионный договор был уничтожен, а вместо него злоумышленники изготовили новый, поддельный, в который были внесены поправки, искажающие смысл документа.

Кроме того, по данным следствия, были изготовлены поддельные соглашения, увеличивающие срок действия подлинных договоров и наделяющие «СталкерСофт» эксклюзивными правами на распространение программы. А в сентябре 2019 года в Роспатент была подана заявка на создание якобы новой версии программы CommuniGate Pro ver.6.3. Авторские права на ее разработку принадлежали не умершему к тому времени Владимиру Бутенко и членам его семьи, а «СталкерСофту». При этом, согласно выводам следствия, исходный код якобы нового компьютерного продукта не является самостоятельным, а представляет собой копию созданного господином Бутенко «без существенных изменений архитектуры, структуры и содержания».

Тем не менее после регистрации программа начала официально продаваться под новым наименованием, а прибыль стала поступать новым владельцам. В частности, «СталкерСофт» начал ежемесячно перечислять 5 млн руб. ООО «Постмэн», подконтрольному господину Малышеву. Всего, по подсчетам следствия, действия фигурантов причинили ущерб правообладателям в размере 304,2 млн руб.

Никто из фигурантов дела вины не признает.

Представители потерпевшей Анны Бутенко, оценивающей ущерб, нанесенный подсудимыми, примерно в 1 млрд руб., выразили надежду, что уголовный процесс «поставит точку в признании очевидного факта — автором и правообладателем CommuniGate Pro является исключительно Владимир Бутенко и не существует никаких версий этого продукта, якобы не имеющих отношений к оригиналу».

Владислав Трифонов