Умер американский режиссер Уильям Фридкин

Американский режиссер Уильям Фридкин, известный по картинам «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной», умер сегодня, 7 августа, в Лос-Анджелесе. Об этом сообщают The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на его вдову Шерри Лансинг и друга семьи. Никаких подробностей издания не приводят. Режиссеру было 87 лет.

«Изгоняющий дьявола» (1973) с Линдой Блэр, Эллен Бёрстин и Джейсоном Миллером был номинирован на десять премий «Оскар», включая лучшую картину и лучшую режиссуру, получив в итоге две — за лучший адаптированный сценарий и лучший звук. «Французский связной» (1971) номинировался на восемь «Оскаров», получив пять, в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль для Джина Хэкмена.

Среди других работ режиссера — криминальный триллер «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (1985) с Уильямом Петерсеном и Уиллемом Дефо, фильм о паранойе «Глюки» (2006) с Эшли Джадд и черная комедия «Убийца Джо» (2011) с Мэттью Макконахи.

Мария Федотова