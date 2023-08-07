УДС попался на «бумажном» НДС

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал компании «Уралдорстрой» (УДС) в отмене решения о взыскании 92 млн руб. доначисленных налогов. Сотрудники ФНС установили, что ООО необоснованно получило налоговую выгоду, создав фиктивный документооборот с 13 организациями. Суды подтвердили, что сделки были нереальными, а УДС воспользовался услугами площадки по продаже «бумажного» НДС. Подрядчик настаивал на том, что создание фиктивного документооборота не доказано. Эксперты считают, что шансы оспорить решение в кассации минимальны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Уралдорстрой» за три года получил 67 дорожных контрактов на общую сумму 4,5 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Уралдорстрой» за три года получил 67 дорожных контрактов на общую сумму 4,5 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупный дорожный подрядчик ООО «Уралдорстрой» (УДС) проиграл в апелляции спор с ИФНС России по Ленинскому району Челябинска о доначислении 92 млн руб. Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил правомерность решения налогового органа. Резолютивная часть определения опубликована в картотеке арбитражных дел в конце прошлой недели.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 17 мая 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО — без удовлетворения»,— говорится в определении суда.

УДС направило иск в декабре прошлого года. Компания просила признать недействительным решение ИФНС от 19 июля 2022 года о доначислении НДС и налога на прибыль с пени и штрафами за 2017–2019 годы на общую сумму почти 102 млн руб. Позже она была снижена до 92 млн руб. Суд принял обеспечительные меры, приостановив действие спорного документа.

Согласно материалам дела, ИФНС в ходе проверки установила, что подрядчик получил необоснованную выгоду, включая в состав вычетов по НДС и завышая расходы по налогу на прибыль по сделкам с 13 «техническими» организациями. «Спорные контрагенты фактически товарно-материальные ценности не поставляли, работы не выполняли, услуги не оказывали. Общество воспользовалось услугами “площадки” по продаже бумажного НДС»,— указали в ИФНС. По мнению налоговой, УДС умышленно сформировало с контрагентами формальный документооборот. Часть этих организаций входила в группу по созданию площадки для вывода наличных денег.

Истец в суде утверждал, что налоговая не доказала создание УДС формального документооборота со спорными контрагентами. Также подрядчик отрицал умышленность действий. «Налогоплательщик не имеет прав и возможностей устанавливать те обстоятельства, которые могут быть выявлены налоговыми и правоохранительными органами. УДС проявило осмотрительность, соответствующую требованиям делового оборота»,— говорится в материалах.

Суды доводы истца отвергли. «ИФНС собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что ни один из заявленных контрагентов не имел реальной возможности исполнить сделки. Представленные налогоплательщиком первичные документы содержат недостоверные сведения относительно взаимоотношений со спорными контрагентами»,— говорится в решении суда первой инстанции.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «УДС» (до 2020 года — ООО «ТПК “Якк”») было зарегистрировано в Челябинске в 1998 году. Директор и владелец — Нвер Колозян. В 2020–2023 годах компания получила 67 дорожных контрактов на общую сумму 4,5 млрд руб. Основной заказчик — министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В 2022 году выручка УДС составила 1,5 млрд руб. (1,4 млрд в 2021 году), чистая прибыль — 20,4 млн (64 млн). В 2020 году руководство УДС подозревалось в уклонении от уплаты налогов в размере 23,5 млн руб. Дело было прекращено после погашения долга.

Адвокат адвокатского бюро БВМП Дмитрий Палин отмечает, что после решения апелляции ИФНС может обратиться в суд первой инстанции для отмены обеспечительных мер и возобновления процедуры взыскания недоимки. По его мнению, добиться пересмотра решения в кассации будет сложно. «Исходя из материалов дела, линия защиты УДС строилась исключительно на отрицании выводов налогового органа. При этом ИФНС и суд досконально исследовали вопрос и установили отсутствие реальных отношений со спорными контрагентами. Первая инстанция не допустила нарушений норм материального или процессуального права и правильно установила все существенные для дела обстоятельства, с чем согласилась и апелляция, и значит, оснований для отмены у кассации не будет»,— считает эксперт.

Советник Intana Legal Артем Французов отмечает, что при неуплате недоимки по решению суда свыше 75 дней налоговая должна направить материалы проверки в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела, при этом обеспечительные меры не являются помехой для таких действий.

Юлия Гарипова