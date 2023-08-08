Взятка стала делом

Начался судебный процесс над бывшим руководителем 1-го отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Томской области Сергеем Арефьевым и известным томским бизнесменом Владиславов Левчуговым. По версии следствия, в декабре 2021 года начальник отдела при посредничестве предпринимателя получил взятку около 42 млн руб. за прекращение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении другого коммерсанта. В первый день слушаний Сергей Арефьев и Владислав Левчугов заявили о своей невиновности. Для объективного рассмотрения было принято решение направить дело в другой регион — Кузбасс.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Перед судом предстали бывший начальник 1-го отдела по расследованию особо важных дел томского управления СКР Сергей Арефьев и известный томский бизнесмен Владислав Левчугов, которые обвиняются в коррупции.

Господ Арефьева и Левчугова задержали 2 декабря 2021 года в Томске. Первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев возбудил в отношении них уголовное дело. Правоохранителю инкриминировали получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), предпринимателю — посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Как считает следствие, Сергей Арефьев через посредника потребовал взятку от руководителя одной из томских компаний за прекращение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Размер «отступных», по данным источников „Ъ“, составлял около 42 млн руб. Учредитель компании обратился в правоохранительные органы. «При непосредственной передаче взятки посредник, а в дальнейшем и Арефьев были задержаны»,— указывается в сообщении СКР от 2 декабря 2021 года. Задержанных доставили под конвоем в Москву, по решению Басманного райсуда столицы поместили в один из местных СИЗО.

Многочисленные попытки адвокатов добиться освобождения своих клиентов не увенчались успехом. В апелляционных жалобах адвокат Владислава Левчугова указывал, что суд, отправив его доверителя в СИЗО, не учел состояние здоровья бизнесмена и его близких, положительные характеристики, наличие у него множества грамот и благодарственных писем за помощь детям-сиротам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Когда расследование было завершено, защита ходатайствовала о переносе слушаний в другой регион. Ее в этом поддержала прокуратура. В обосновании своего прошения стороны указали, что Владислав Левчугов является одним из крупных и известных предпринимателей Томской области, развивавший группу компаний «Лама». До сентября 2022 года он занимал должность руководителя ООО «Альянс региональных ритейлеров» (АРР, франчайзинговая сеть «Хороший выбор»). Сергей Арефьев длительное время трудился в правоохранительных органах Томской области, в органах прокуратуры и судебной системе региона работала его супруга (в разное время она занимала должности судьи Октябрьского райсуда Томска и судьи Томского облсуда). «Полагая, что указанные обстоятельства могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по в случае рассмотрения дела судами Томской области, стороны просят изменить территориальную подсудность уголовного дела»,— указывается в материалах суда.

Дело поручили рассматривать городскому суду Юрги, 7 августа там прошло первое заседание. Как рассказали в пресс-службе суда, в первый день слушаний прокурор огласил обвинительное заключение. Подсудимые заявили, что не согласны с предъявленным обвинением, давать показания они будут после исследования доказательств стороны обвинения. Также городской суд продлил еще на три месяца (до 9 ноября) срок заключения Сергею Арефьеву и Владиславу Левчугову. Очередное заседание назначено на 23 августа.

Константин Воронов