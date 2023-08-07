Бизнес отходит от шока

Конфликтность в российском бизнесе после долгого перерыва снова растет. Это следует из профильного индекса, который формируют «Сколково» и инвесткомпания А1. С апреля по июнь показатель достиг значения 2,05, притом что до этого он снижался четыре квартала подряд. Максимальный показатель — 2,23 — они фиксировали в начале прошлого года. Текущая динамика, по мнению исследователей, может говорить о позитивных тенденциях в российской экономике, в том числе о ее постепенном выходе из санкционного шока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”:

Индекс конфликтности деловой среды рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает динамику трех показателей: — количество судебных исков в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по корпоративным спорам; — число сообщений о корпоративных конфликтах в СМИ; — количество компаний, которые представляют интерес для корпоративного спора. Данные по уголовным делам против предпринимателей в расчет индекса не включаются. При этом авторы методики подчеркивают: высокий показатель может отражать как повышенную конфликтность большого числа бизнес-групп, культурные факторы и наличие активов, за которые стоит бороться, так и высокий уровень доверия к судебной системе, к которой компании обращаются для разрешения споров. А низкий уровень индекса может говорить как о депрессивном состоянии экономики, так и о недостаточной вере в юридические механизмы как оптимальный способ разрешить конфликты на конкретной территории.

Составители индекса подчеркнули, что конфликтность бизнеса в России выросла в том числе из-за борьбы отечественных игроков за свободные ниши после ухода зарубежных компаний. Впрочем, уже в следующем году показатель может снизиться, предполагает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев:

«Тренд, который начался в прошлом году, связанный с уходом иностранных компаний из России, и сопутствующего этому уходу активного перераспределения собственности, сейчас достиг определенного уровня, что привело к улучшению уровня конфликтности. В октябре отменили мораторий, и народ начал активно банкротиться или завершать банкротство того, что не успел.

Думаю, этот тренд какое-то время будет сохраняться, возможно, до конца года, а после этого пойдет на спад или выйдет на некое плато.

Передел рынка заканчивается, просто сейчас инерция, которая набиралась с прошлого года, выразилась в активном росте этого индекса. Именно поэтому я ожидаю, что если рост и будет, то несущественный, но он продлится до конца года, после чего это должно прекратиться».

Лидерами по уровню конфликтности деловой среды во втором квартале стали Ростовская, Костромская и Еврейская автономная область, а также республики Чувашия и Коми. Снижение показателя исследователи зафиксировали в Кировской, Астраханской, Сахалинской, Калининградской и Тульской областях.

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Владимир Расулов