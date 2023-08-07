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Коммерсантъ FM
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В турецком порту Дериндже произошел взрыв в двух зернохранилищах

В районе крупного турецкого коммерческого порта Дериндже, расположенного примерно в 100 км от Стамбула, прогремел взрыв. Он произошел в двух зерновых силосах «Турецкого зернового совета». Сообщается о десяти пострадавших. Инфраструктура порта и зашедшие в гавань судна повреждений не получили.

Фото: iha.com.tr

Фото: iha.com.tr

Взрыв произошел примерно в 14:35 по местному времени (совпадает с московским). Местные власти полагают, что причиной взрыва могла стать зерновая взвесь. Взаимодействие мучной пыли с красителями, серой, сахаром может приводить к детонации.

Мэр Дериндже Зеки Айгюн сказал, что в районе ЧП находится около 40 силосов, взорвались два из них. При этом CNN Turk сообщает, что взорвался один силос, когда зерно отгружалось на судно. Взрывной волной, как сообщает DHA, в ближайших домах выбило стекла. Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз сообщил, что у двоих из десяти пострадавших серьезные травмы.

Мария Федотова

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