Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы под Белгородом

Управление Следственного комитета России по Белгородской области сообщило о задержании 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). После проведения с ним процессуальных действий мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

4 августа в поселке Разумное Белгородского района, который расположен в 9 км от Белгорода, пропала 15-летняя учащаяся Разуменской школы №1. Как рассказал замглавы района Евгений Попов, ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили вчера, 6 августа. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Следственного комитета и МВД установили причастность к убийству ранее судимого мужчины.

После обнаружения тела школьницы глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Оно взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...