Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы под Белгородом

Управление Следственного комитета России по Белгородской области сообщило о задержании 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). После проведения с ним процессуальных действий мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

4 августа в поселке Разумное Белгородского района, который расположен в 9 км от Белгорода, пропала 15-летняя учащаяся Разуменской школы №1. Как рассказал замглавы района Евгений Попов, ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили вчера, 6 августа. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Следственного комитета и МВД установили причастность к убийству ранее судимого мужчины.

После обнаружения тела школьницы глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Оно взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сергей Толмачев, Воронеж