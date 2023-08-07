Пассажиры пожаловались на сотрудника «Уральских авиалиний» в Генпрокуратуру

Пассажиры «Уральских авиалиний» написали жалобу в Генпрокуратуру на сотрудника авиакомпании, который работает в Домодедово, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, были случаи, когда сотрудник снимал пассажиров с рейсов за плохой тон, штрафовал пассажира, за то, что его ручная кладь «хоть и помещалась в рамку, но лежала там несвободно». Одного и пассажиров он якобы не пустил на борт из-за бутылки воды, купленной в дьюти-фри, которая торчала из сумки.

«Жалобы в Генпрокуратуру написаны, заявление — готовится. Люди устали»,— говорится в сообщении Mash.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «Ъ-Урал» заявили, что воздержатся от комментариев по данной теме.

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