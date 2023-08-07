«Среди консолей лидирует PlayStation»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, на каких устройствах предпочитают играть пользователи в России и за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Восемь из десяти пользователей интернета играют в видеоигры на любом типе устройств — таковы глобальные средние показатели, по данным Statista. Выручка профильного рынка в этом году достигнет почти $400 млрд. Далее рост продолжится, и к 2027 году она доберется до отметки выше $530 млрд, а это более чем троекратное увеличение на отрезке в десятилетие.

Благоприятные прогнозы по всем сегментам игровой индустрии. Пока динамичнее и прибыльнее всех себя ощущает сфера мобильных игр. Одновременно наблюдается любопытный эффект: с ростом возможностей смартфонов и планшетов повышается качество графики игр, а также их объемы в гигабайтах. Это приближает их к консольным и настольным вариантам и неизбежно порождает желание геймеров сыграть в то же самое, но уже на более серьезном, чем смартфон, устройстве.

В России соотношение геймеров к онлайн-пользователям в третьем квартале прошлого года было чуть ниже мирового значения — 78%. За последний год соотечественники стали чаще и дольше играть, больше тратить денег. Кроме того, вырос интерес к играм на компьютере, сообщает «Сбер» по результатам совместного с компаниями «ЧекИндек»с и Rambler&Co опроса. Расходы респондентов в гейминге выросли на 20%, суммы донатов — на 12%. Увеличились и просмотры игр — доля стримов показала прирост почти на 0,1%.

Любопытным вышло распределение по платформам, которые выбирают для себя российские пользователи. Любимое игровое устройство — компьютер. 60% из 90 тыс. опрошенных человек назвали именно ПК. А значит, этот показатель увеличился почти в полтора раза в сравнении с прошлогодними цифрами. Мобильную платформу как предпочтительную указал каждый пятый респондент. Среди консолей, согласно данным опроса, в российском сегменте беспощадно лидирует PlayStation, за которой числится 16% голосов. На Nintendo и Xbox приходится доля всего по 2%.

Любимым жанром россиян остается ролевая игра. При этом аналитики отмечают, что в RPG российские геймеры почти на 70% чаще играют на консолях, чем на смартфонах, и почти на 40% чаще, чем на персональном компьютере.