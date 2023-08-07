Пермская фирма откроет в Узбекистане сервисный центр для обслуживания буровых двигателей

Пермская производственная фирма «Сокол» начинает строительство сервисного центра для обслуживания винтовых забойных двигателей в Узбекистане. Сотрудничество с узбекской компанией позволит оптимизировать поставки оборудования пермским предприятием. Об этом сообщает краевое минэкономразвития.

Компания «Сокол», основанная в 2006 году, производит и осуществляет сервисное обслуживание бурового оборудования. На сегодняшний день в сегменте производства винтовых забойных двигателей, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин, охвачена вся линейка типоразмеров для российского и западного рынка. По словам менеджера по стратегическим проектам компании Александра Судиловского, строительство центра и последующая поставка оборудования осуществляются в рамках договора с узбекской компанией ERIELL. Такой же договор заключен и с азербайджанским производством.

«Данные двигатели будут поставляться в рамках договора, заключенного между ООО “ПФ Сокол” и узбекской компанией ERIELL. Кроме того, аналогичный договор заключен и с азербайджанским предприятием. Строительство сервисного центра запланировано ориентировочно к концу 2023 года. Это позволит оптимизировать логистику оборудования, поставляемого в регион “Соколом”»,— отметил господин Судиловский.