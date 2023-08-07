Имущество прикамского химкобината арестовали со второй попытки

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева о наложении ареста на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Органам управления общества запрещено также принимать решения о выплате дивидендов и совершать действия, направленные на ухудшение положения работников. Обеспечительные меры были приняты в рамках рассмотрения искового заявления прокуратуры, которая добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. Как считает надзорный орган, предприятие, которое имеет стратегическое значение для страны, было приватизировано без согласия правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обосновывая необходимость принятия обеспечительных мер, прокуратура указала, что «Метафракс Кемикалс» — единственное предприятие в России, которое занимается производством метанола. Комплекс оборудования и имущества является необходимым звеном для продолжения бесперебойной работы общества. Попытка вывода оборудования из технологического процесса может привести к последствиям в виде «глобальной, экологической, техногенной катастрофы, выбросам опасного вещества». Кроме того, выбытие имущества приведет к падению стоимости акций АО.

Стоит отметить, что наложить арест на имущество АО «Метафракс Кемикалс» прокуратура пыталась и раньше, но суд отказал в удовлетворении заявления в этой части. Как указано в судебном акте, прокуратура не доказала, что у ответчика есть намерение вывести активы.

В АО «Метафракс Кемикалс» с требованиями прокуратуры не согласны. Приватизацию в компании считают законной.