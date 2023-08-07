Кредиторы ЗиДа решили добиваться банкротства пермского бизнесмена

Собрание кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД)» поручило конкурсному управляющему обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельными Владислава Шинкевича и Дмитрия Пудкова. Соответствующее решение было принято на собрании кредиторов ЗиД 28 июля, сообщается в материалах «Федресурса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бизнесмен Владислав Шинкевич несколько лет был фигурантом уголовного дела, в рамках которого завод был признан потерпевшим. Сумма ущерба составила около 1 млрд руб. Дзержинский райсуд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Однако на предприятии заявили о намерении взыскивать ущерб в рамках гражданского процесса.

По базе данных исполнительных производств, у Владислава Шинкевича в настоящий момент имеется шесть судебных задолженностей на общую сумму 462,1 млн руб. Самая крупная из них — 357,1 млн руб., взысканная в пользу ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского».

Бизнесмен Дмитрий Пудков являлся фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной автобазы Перми. Для ее покупки в 2014 году бывшие топ-менеджеры ЗиД использовали средства предприятия.