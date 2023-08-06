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«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге встреча завершилась со счетом 2:3. В добавленное ко второму тайму время «Зенит» остался в меньшинстве.

Голы забили: Бальбуэна (9, авт.), Сергеев (90) — Тюкавин (2, 33), Грулев (90+6).

В турнирной таблице «Зенит» с 4-я очками занимает 7-е место. «Динамо» с 4-я очками располагается на 6-й позиции.

В следующем туре «Зенит» примет воронежский «Факел» 13 августа. «Динамо» в домашнем матче встретится с калининградской «Балтикой» 13 августа.

Мария Федотова

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