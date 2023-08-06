Число погибших при сходе поезда с рельсов в Пакистане выросло до 30

По последним данным, число погибших при сходе 10 вагонов с рельсов в Пакистане достигло 30 человек. Еще более 90 человек ранены. Об этом сообщил AP со ссылкой на местных властей. Ранее было известно о 15 погибших.

Поезд направлялся из Хавелиана в Карачи. Вагоны сошли с рельсов в округе Сангхар в провинции Синд на юге Пакистана. Движение поездов в провинции приостановлено до расчистки железнодорожных путей.

В спасательных работах принимают участие армия и полиция. Девять из 10 сошедших с рельсов вагонов убрали с места аварии. Всего в поезде было 17 вагонов. Спасатели извлекли оттуда тела погибших и эвакуировали пострадавших.

Причина крушения пока неизвестна. Министр железных дорог и авиации Пакистана Хаваджа Саад Рафик заявил, что авария могла произойти из-за технической неисправности. Также, по его словам, кто-то мог преднамеренно устроить аварию.

Олеся Павленко