«Заменить такой автомобиль будет не так легко»

Сгоревший в центре Москвы Lamborghini Aventador оказался арендованным. Как сообщают Telegram-каналы, водитель взял его в прокат за 200 тыс. руб. в сутки. Помимо этого, залог составлял еще 300 тыс. руб. При этом стоимость самого автомобиля — более 20 млн руб. Инцидент произошел днем 5 августа в Хилковом переулке. дпо видео, которое попало в Сеть, сначала из автомобиля повалил дым, а затем вырвалось пламя. Водитель успел выскочить из машины, но потушить ее самостоятельно ему не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Площадь пожара, который произошел вокруг авто, составила 5 кв. м. К прибытию пожарных машина сгорела полностью. Но несмотря на это, как пишут СМИ, водитель рассчитывает на возврат средств.

“Ъ FM” узнал, на каких условиях компании сдают в аренду своим клиентам премиальные автомобили и входят ли такие инциденты в страховку.

Octane Club: «Есть неплохой вариант — BMW M5 Competition за 49 тыс. руб. в сутки. Есть двухместный кабриолет Chevrolet Corvette C7 купе, он стоит 41 тыс. руб. в сутки. Lamborghini Urus — 79 тыс. руб. В наличии также белый кабриолет Mercedes-Benz SL 63 AMG, за 59 тыс. руб. в сутки. Для всех машин потребуется залог в 60 руб. У нас полное каско без франшизы. Единственное — в полис не включены колеса, резина и диски, их не страхуют в России в принципе. Образно говоря, если вы зацепите бордюр, или произойдет порез шины, то это необходимо будет оплатить, все остальное застраховано». DayDream: «Аренда Ford Mustang на сутки в будний день обойдется в 36 тыс. руб., плюс 70 тыс. руб. залог. Также можем предложить Porsche 911 Carrera 4S в красивом голубом цвете Miami Blue: 65 тыс. руб. в сутки, и 100 тыс. руб. Франшиза у нас действует по каско, она равна залогу. При ДТП или других инцидентах удерживается франшиза, залог, но наша страховка это все покрывает». Carloson Club: «Моделей очень много. Если говорить про тяжелый люкс, то цена аренды стартует от 50 тыс. руб. в сутки. Большим спросом пользуется, например, Mercedes-Benz Gelandewagen G63. По части страхования, наверное, ничего не изменилось, кроме усложнения самой процедуры восстановления автомобиля. Понятно, что сегодня в российском автопроме существуют трудности, поэтому заменить подобную модель, видимо, будет не так легко. В нашей компании есть ответственность каждого клиента в размере суммы залога. Все остальное, как правило, возмещает страховая компания. У каждого автомобиля свой залог. Если это недорогая иномарка, то его размер 20 тыс. руб., если это люкс-автомобиль, то он может доходить до 100-150 тыс. руб. Понятно, что это при условии оформления всех справок, но наша страховка это все покрывает».

В июне желтая Lamborghini также загорелась на Садовом кольце в центре Москвы. Владельцем машины оказался 27-летний певец Николай Гришкин. За рулем сидел его друг. На возгорание колеса указал проезжающий рядом мотоциклист. С огнем справились самостоятельно, перед Lamborghini ехали друзья владельца, у которых был огнетушитель.

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Анна Маргулис