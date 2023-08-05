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«Урал» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» победили «Оренбург» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча завершилась со счетом 2:0. Хозяева в начале первого тайма остались в меньшинстве.

Кадр матча «Оренбург»—«Урал»

Кадр матча «Оренбург»—«Урал»

Фото: ФК «Урал»

Кадр матча «Оренбург»—«Урал»

Фото: ФК «Урал»

Голы забили: Егорычев (21), Каштанов (37, пен.).

В турнирной таблице «Оренбург» с одним очком занимает 12-е место. «Урал» с семью очками располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Оренбург» примет «Краснодар» 12 августа. «Урал» в домашнем матче сыграет с московским «Спартаком» 11 августа.

Мария Федотова

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