В Крыму количество бронирований отелей в конце июля сократилось на 45%

Количество бронирований отелей в Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по отношению к первой половине месяца. Такие данные «Ъ-Кубань» сообщила коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отметила эксперт, подешевела и стоимость отдыха в Крыму – в среднем на 15-20%. Гостиницы придерживаются динамического ценообразования и ориентированы непосредственно на загруженность объектов. Отели на полуострове на сегодня в среднем загружены на 50-60%. В отдельных крупных объектах на определенные даты загруженность составляет 80%.

Коммерческий директор отеля Ribera Resort & SPA Елена Печерица основной причиной причин снижения спроса на отдых в Крыму считает транспортные ограничения, а также психологический страх семей с детьми. Снижение цен в разных отелях, по ее словам, в июле доходило до 25%.

Руководитель региона Крым гостиничной управляющей компании Upro Group Екатерина Мильчинская считает 2023 год самым сложным по продажам, загрузке отелей и экономике в Крыму.

Как отметила госпожа Мильчинская, падение по сезонным проектам Западного Крыма составило 55-60%, один из отелей компания в этом сезоне не открыла совсем, оставив в режиме консервации. Отель на Южном побережье в июле в целом удержал загрузку 2022 года — загруженность составила более 82%. Но доходность сократилась за счет уменьшенного среднего тарифа.

«Любое негативное новостное событие сильно влияет на рынок. Но, несмотря на негативные факторы, компания смогла добиться высокой загрузки июля в проектах, которыми управляет. Август у нас забронирован в среднем на 60%. Но все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону», — комментирует Екатерина Мильчинская.

Оксана Булах отмечает, что у Крыма сложилась своя лояльная аудитория – те, кто любит проводить здесь каникулы, отдыхать с семьями. Есть и такие туристы, для которых на первом месте стоит цена. По оценкам госпожи Булах, благодаря снижению цен отдых в Крыму сегодня дешевле на 30-50%, чем на курортах Кубани.

Андрей Пугачев