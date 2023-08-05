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Коммерсантъ FM
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В Нижегородской области пьяный полицейский сбил подростка на скутере

Управление МВД по Нижегородской области инициировало проверку после того, как севший за руль пьяный сотрудник районного отдела полиции сбил подростка на скутере. Молодой человек находится в больнице. Согласно сообщению МВД, полицейский будет уволен и «понесет наказание в соответствии с законодательством».

«4 августа около 20:30 по улице Ивлиева, у дома 8 с. Лопатино, Сергачского района водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан", двигаясь в попутном направлении, при выполнении обгона, совершил столкновение со скутером (на регистрационном учете не стоит) под управлением подростка 2009 года рождения»,— говорится в сообщении. Молодого человека доставили в больницу с полученными травмами.

По данным МВД, за рулем автомобиля находился сотрудник МО МВД России «Пильнинский». В отношении полицейского составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). «Сотрудник, совершивший поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством»,— отметили в МВД.

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