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Коммерсантъ FM
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В Рыльске Курской области с беспилотника сброшено взрывное устройство

Взрывное устройство было сброшено с украинского беспилотника в городе Рыльск Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Никто не пострадал. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме.

«На месте работают представители силовых структур и следственных органов. Напоминаю о мерах безопасности: если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Курская область часто подвергается обстрелам на фоне военной операции России. Последний раз региональные власти сообщали об обстреле 3 августа. Тогда была повреждена линия электропередачи, газовая труба, окна, фасады и заборы двух домовладений в деревне Елизаветовке Глушковского района.

Леонид Уварчев

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