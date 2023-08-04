Банк ВТБ с понедельника снизит ипотечную ставку для заемщиков. Дисконт к ставке 0,2 п. п. распространяется на готовое жилье и новостройки и может быть суммирован с другими скидками банка. Таким образом, максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ может достигать 0,6 п. п. «Повышение ключевой ставки регулятором повлекло за собой рост ипотечных ставок на рынке. Чтобы не ограничивать возможность клиентов взять ипотеку и снизить долговую нагрузку по кредитам на крупные суммы, мы разработали дополнительные инструменты по оптимизации затрат заемщиков. Предложение направлено на заемщиков, готовых стать зарплатными клиентами банка и оформить кредит суммой выше 25 млн руб. в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 10 млн руб. в других регионах России»,— пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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