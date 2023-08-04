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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Банк ВТБ с понедельника снизит ипотечную ставку для заемщиков. Дисконт к ставке 0,2 п. п. распространяется на готовое жилье и новостройки и может быть суммирован с другими скидками банка. Таким образом, максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ может достигать 0,6 п. п. «Повышение ключевой ставки регулятором повлекло за собой рост ипотечных ставок на рынке. Чтобы не ограничивать возможность клиентов взять ипотеку и снизить долговую нагрузку по кредитам на крупные суммы, мы разработали дополнительные инструменты по оптимизации затрат заемщиков. Предложение направлено на заемщиков, готовых стать зарплатными клиентами банка и оформить кредит суммой выше 25 млн руб. в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 10 млн руб. в других регионах России»,— пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

«Вкусвилл» впервые запустил продажи своей продукции на территории Киргизии, сообщила пресс-служба ритейлера. Официальным представителем российской компании в республике стал «Азия Ритейл» — крупнейший местный игрок в сфере розничной торговли. В принадлежащих ему сетях «Азия» и «Азбука» в Бишкеке появилась первая партия из 46 товарных позиций «Вкусвилла»: крупы, мука, макаронные изделия, консервация, напитки, десерты и сладости.

Компания, владеющая сервисом для планирования путешествий Booking, увеличила квартальную чистую прибыль в полтора раза. Она составила $1,3 млрд или $35 с небольшим в расчете на акцию. И скорректированная прибыль, и выручка оказались существенно лучше ожиданий рынка.

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